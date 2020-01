Das Jahr 2019 ist passé, ebenso das erste Jahrzehnt eines neuen Jahrtausends. Willkommen in den Zwanziger-Jahren. Wie immer, wenn ein neues Jahr beginnt, ist es erst einmal äußerst ungewohnt, die für das Jahr geltende Jahreszahl auch voll auszuschreiben. Im Fall von 2020 ist es allerdings wichtig, sie einiges aus der Vergangenheit abzugewöhnen. Etwa, beim Datum nicht die ganze Jahreszahl auszuschreiben, sondern nur die hinteren beiden Ziffern.

Bisher kein Problem

So, wie es im vorherigen Jahrzehnt eben noch möglich war. Anstatt 2019 konnte man da, locker-flockig, lediglich die 19 als Jahreszahl angeben. Das geht jetzt natürlich auch noch, allerdings mit gewissen Risiken verbunden, wenn Sie nur die 20 schreiben.

Welche Risiken soll es denn da geben?

Was beim Hinschauen auffällt: Die 20 kann natürlich beliebig ergänzt werden. Das ging in den vorangegangenen Jahren nicht. Jetzt könnte alles durch zwei zusätzliche Ziffern die Jahreszahl komplett verändert werden. Aus dem 1.1.20 kann so schnell der 1.1.2021 werden, oder in die Vergangenheit gerückt, der 1.1.2017.

Das Thema hat auch die Polizei in den USA beschäftigt, die um den Jahreswechsel darauf hingewiesen hat, die Jahreszahl zukünftig immer auszuschreiben.

Was könnte passieren?

Dokumente könnten etwa nachträglich verändert werden, Forderungen oder etwa Mietverträge vordatiert und anschließend die ausstehende Summe verlangt werden. Natürlich nur Schwarzmalerei. Aber wie James Bond uns lehrte: Sag niemals nie. In dem Sinne: Einfach noch zwei Ziffern dranhängen.