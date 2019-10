von SK

An einem in der Heinrich-Hertz-Straße abgestellten BMW Cabriolet hat ein bisher unbekannter Täter in der Zeit von Dienstagmorgen, 5 Uhr, bis Mittwochnachmittag, 14 Uhr, mutwillig knapp 5000 Euro Sachschaden angerichtet. Laut Polizei habe der Unbekannte den Lack des Autos zerkratzt, das Stoffdach aufgeschlitzt und mit einem spitzen und scharfen Gegenstand in zwei Reifen des Autos gestochen.

Die Polizei Donaueschingen hat entsprechende Ermittlungen wegen der begangenen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.