von SK

Rund 400 Liter Dieselkraftstoff haben bisher Unbekannte aus einem Lastwagen am Ortsrand von Neudingen abgezapft. Wie die Polizei mitteilt, habe sich das in der Zeit zwischen Montag, 14 Uhr, und Dienstag, 5 Uhr, auf einem Parkplatz ereignet. Zuvor haben die Unbekannten das Schloss der Fahrertür des Lasters bearbeitet und so das Fahrzeug entriegelt.

Neben dem abgezapften Treibstoff entwendeten die Einbrecher aus dem Führerhausein Navigations- und ein Funkgerät. Der Schaden wird auf knapp 1000 Euro geschätzt.

Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Donaueschingen unter Tel.: 0771/83783-0 entgegen.