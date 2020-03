Ein geparkter schwarzer BMW X4 wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hagelrainstraße am Samstag zwischen 12.20 Uhr und 12.35 Uhr durch einen unbekannten Fahrzeuglenker hinten rechts beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte im Zeitraum zwischen Freitag, 16.45 Uhr, bis Samstag, 16.45 Uhr ein Unbekannter einen am Fahrbahnrand der Eichendorffstraße geparkten weißen Honda Civic vorne links. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich auch dieser Verursacher.