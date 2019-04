von SK

An der Villinger Straße übersieht eine Seniorin einen Zweiradfahrer

Eine 84-jährige Mercedes-Fahrerin hat am Mittwoch, gegen 16.25 Uhr, auf der Villinger Straße einen Unfall verursacht, bei dem laut Mitteilung der Polizei ein Kleinkraftrad-Fahrer leicht verletzt wure und ein Schaden in Höhe von 4500 Euro entstand. Die Seniorin fuhr vom Parkplatz eines Discounters auf die Villinger Straße und missachtete die Vorfahrt des 17-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurde der Jugendliche über die Motorhaube geschleudert und musste mit dem Rettungsdienst ins Klinikum eingeliefert werden. Der junge Mann konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

An der Schulstraße kostet unachtsames Ausparken 16 500 Euro Schaden

Ein 39-Jähriger hat am Mittwoch gegen 7.50 Uhr mit einem VW-Bus beim Ausparken einen Unfall mit rund 16 500 Euro Schaden verursacht. Der Autofahrer laut Angaben der Polizei einer Parklücke rückwärts auf die Schulstraße und kollidierte mit einem vorbeifahrenden Land Rover, den eine 51-Jährige fuhr. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Am Lerchenweg werden zwei Fahrerinnen bei einem Vorfahrtsunfall verletzt

11 000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Mittwoch gegen 7.30 Uhr, der sich an der Einmündung Lerchenweg/Lessingstraße ereignete. Eine 44-jährige Opel-Fahrerin missachtete laut Polizei an der Einmündung die Vorfahrt einer 35-jährigen Skoda-Lenkerin. Beim Zusammenstoß erlitten die Fahrerinnen leichte Verletzungen und mussten in die Klinik eingeliefert werden.