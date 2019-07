Es irritiert zwar keine Autofahrer, aber vielleicht doch den einen oder anderen Passsanten oder gar Touristen. Was mag sich zeitweise Gast der Stadt wohl denken, wenn er in acht Sprachen darauf hingewiesen wird, an dieser Stelle gefälligst nicht seine Notdurft zu verrichten? Erkundet der gerade eine Stadt ohne private oder öffentliche Toiletten, mag er vorsichtig fragen. Und welchen Willkürtaten internationaler Banden mag die Stadt denn sonst noch unterliegen?

Urinieren ist hier untersagt. Das ist an sich keine ungewöhnliche Aufforderung. Eine Besonderheit ist allerdings ein Verbotsschild in acht Sprachen. | Bild: Wursthorn, Jens

Das Hinweisschild, das in der Pergola der Lidl-Einfahrt hängt, kann weg. Es hat sich nämlich überlebt. 2015 war es aufgrund von Anwohnerbeschwerden angebracht worden, klärte Stadtsprecherin Beatrix Grüninger auf. Denn die Pergola hatte sich damals nicht nur zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt, sondern auch zu einer Freilichttoilette, die sich keine Kommune wünscht.

Ein internationales Schild in mehreren Sprachen sollte dann das Wildpinkeln ganz offiziell unter Verbot stellen. Hat offenbar geklappt. Die „Lage“, so Grüninger habe sich in diesem Bereich beruhigt. Offenbar eine Frage des wiederentdeckten Anstands. Denn die „Szene“, spricht man von der damaligen Gruppe, ist nicht weitergezogen. 50 Euro hat die Stadt damals für das Schild ausgegeben. Bis heute blieb es bei diesem Unikat.