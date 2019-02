Zwei Tage forstwirtschaftlicher Großeinsatz. Freitag und Samstag wurde entlang der Landesstraße 180 in dem langgezogenen Waldstück zwischen Donaueschingen und Wolterdingen die Trasse für die Abwasserleitung gelegt. Die Arbeiten verliefen schneller als erwartet. Am Samtag waren sie um 16 Uhr beendet. "Zu diesem Zeitpunkt wurden auch die Absperrschranken auf die Seite gestellt sowie die Ampelanlage umgedreht und die Straße frühzeitiger als vorgesehen freigegeben", sagte am Montag Stadtsprecherin Beatrix Grüninger.

Wer aber am Montagmorgen im Berufsverkehr durch Wolterdingen fuhr, hatte unter Umständen gar keine Chance, die weit hinter dem Ortsausgang gelegene Baustelle zu passieren. Denn schon auf Höhe der Bäckerei wurde er in Richtung Bregbrücke geleitet und Umleitungsstrecke abgeleitet. Wer in diesem Moment unschlüssig war, den verunsicherten ein paar Meter weiter zwei orangefarbene Doppelbalken, die den Ortsnamen Donaueschingen durchstrichen, dann vollends.

Die Verwunderung setzte sich in Richtung Bruggen und Bräunlingen fort. Auf der gesamten Strecke war die Umleitungsbeschilderung noch in Betrieb. Erst nach der Fahrt über den Blenkle-Pass wurde sie am Ortseingang Donaueschingen aufgelöst.

Die Ursache liegt offenbar im Arbeitsauftrag einer externen Verkehrssicherungfirma, die von der Stadt für die gesamte Beschilderung, also Absperrung und Umleitungsbeschilderung beauftragt war. Die hat sich offenbar an die Vorgabe gehalten, nach der die Vollsperrung bis einschließlich Sonntag gelten sollte. Ab 7 Uhr sei die Firma im Einsatz gewesen, das Absperrmaterial einzusammeln und die Umleitungsbeschilderung wieder zu entfernen.

Um halb neun jedenfalls sah man von diesem Aufräumen noch nicht allzu viel. Das gilt auch für die Schwerverkehrsbeschilderung bregtalaufwärts vor Wolterdingen.