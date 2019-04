Innerhalb von zwei Wochen – "was definitiv nicht abgesprochen war" – haben seine Töchter Josephine und Jennifer ihre Söhne Hector und Milo auf die Welt gemacht und ihren Vater damit gleich zum doppelten Opa gemacht.

Ausgefallene Familiennachrichten brauchen ein ebensolches Geschenk, meinte daraufhin dieser: Höfer verfiel auf die Idee, seinen Enkeln einen besonderen Willkommensgruß zukommen zu lassen. Eine Ausgabe des SÜDKURIER vom Geburtstag sollte es sein. Was bei Hector Höfer am 13. April problemlos funktionierte, gestaltete sich bei seinem Cousin Milo Schmid schwieriger. Denn der Bub, der künftig in Brigachtal aufwächst kam am Donnerstagabend 32 Minuten vor Mitternacht auf die Welt.

Jung-Großvater Höfer aber hatte sich auf den Freitag als Geburtstag "eingeschossen". Da war guter Rat teuer. Gänzlich unmöglich erwies sich am Freitag, im Einzelhandel einen SÜDKURIER des Vortags zu erwerben. Doch die SÜDKURIER- Redaktion an der Käferstraße konnte helfen und hörte sich dabei auch den Rest dieser Familiengeschichte an.

Denn die Geburtstags-Zeitungen für den jungen Brigachtaler und den jungen Donaueschinger wird der Höfer, der beruflich Seminare, Beratung und Teamentwicklung anbietet, in Folie einschweißen und lange Zeit aufheben.

"Die Zeitungen bekommen die beiden von mir zu ihrem 18. Geburtstag", strahlt der frischgebackene Großvater. Regeln musste er noch, wie die eingeschweißte Exemplare bis im April 2037 kein Licht abbekommen. Die Lösung steht: "Die stehen demnächst im Bücherregal zwischen den dicken Wälzern", verrät er. Zu empfehlen wäre jetzt schon ein Kalendereintrag mit dem Fundort.