von SK

An drei Autos, die vor dem Anwesen Gabelweg 1 abgestellt waren, wurden seit Oktober 2017 immer wieder Reifen aufgestochen. In allen Fällen waren die beiden hinteren Reifen betroffen, ion einem Fall zusätzlich das Vorderrad. Die Polizei vermutet, dass der Unbekannte mit einem Messer zustach. Tatzeit ist immer die Nacht auf Montag, zuletzt am Sonntag, 10. März. Der Höhe des Schadens beträgt mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Donaueschingen wünscht unter der Nummer 07 71/83 78 30 Hinweise.