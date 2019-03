von Anita Reichart

Die neu gegründete Wolterdinger Landjugendgruppe ist rührig. In den vergangenen 15 Monaten zeigten sich die Mitglieder überall von ihrer besten Seite. Es war ein turbulentes Jahr im positiven Sinne, mit einigen Antrittsbesuchen, Veranstaltungen bei anderen Gruppen, Lehrgängen, und natürlich vielen internen Kennen-Lern-Aktivitäten. Das ging in der Hauptversammlung aus dem Bericht von Schriftführerin Stefanie Welte hervor.

Junger Altersschnitt von 18,8 Jahren

Für die 38 Mitglieder zwischen 14 und 27 Jahren, der Altersdurchschnitt beträgt 18,8 Jahre, sei die Teilnahme beim Kreiserntedankfest in Weiler der Höhepunkt gewesen, sagt der erste Ansprechpartner Andreas Müller. Dank enormer Unterstützung, auch in finanzieller Hinsicht, wie Kassierer Markus Müller verlauten ließ, war es möglich, eine ansprechende Tracht pünktlich zu diesem Termin anzuschaffen.

Bei der Zusammenkunft wurde auch per Satzungsänderung der Wahlrhythmus festgelegt. Und dank des positiven Kassenstands wurde der Mitgliedsbeitrag für die Aktiven um zehn Euro auf 50 Euro herabgesetzt. Passive bezahlen zwölf Euro jährlich. 29 passive Mitglieder unterstützen momentan die Gruppe; es dürften gerne noch weitere hinzukommen, hieß es.

Anfangs noch Bedenken

Ein ganz dickes Dankeschön gab es für Ortsvorsteher Reinhard Müller. Mit seiner Rückendeckung hat die Landjugend eine feste Unterkunft bekommen. Anfangs hatte es aufgrund Bedenken von manchen Seiten damit noch Schwierigkeiten gegeben. Mit Jugendgruppen hatte es in der Vergangenheit Probleme in Wolterdingen gegeben. Der Jugendtreff im Längefeld, war schon mehrmals Brennpunkt.

Aber nun habe sich das Blatt gewendet. Ortsvorsteher-Stellvertreter Achim Durler hatte an der Jahreszusammenkunft teilgenommen. Danach habe er ein gutes Gefühl gehabt und sichere jetzt volle Rückendeckung zu. Auch die Mitgestaltung des adventlichen Altennachmittags brachte der Gruppe viele Pluspunkte ein, ebenso die Nachbarschaftshilfe – dem Rasenmähen bei einer älteren Bürgerin.

Politischer Rückenwind

Die Glückwünsche vom Bund Badischer Landjugend überbrachte Kreisvorsitzender Felix Wenz. „Bleibt weiter so am Ball und motiviert“, appellierte er, und dankte für den politischen Rückenwind. „Macht weiter so, bleibt bei der Stange und lasst euch nicht verunsichern. Ihr macht das ganz toll“, gab Noch-Ortschef Reinhard Müller den Jungen mit auf den Weg.

Am Samstag, 27. April, richtet die Wolterdinger Landjugend den Kreislandjugend-Tag aus. 17 Gruppen, zwischen 150 und 200 Jugendliche, werden bei dieser Veranstaltung den größten Donaueschinger Stadtteil besiedeln. Abends steigt dann noch die Gründungsparty 2.0.