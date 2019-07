von Roger Müller

Großer Bahnhof für die 29-köpfige Trekkingklasse 7e von der Realschule, die wieder wohlbehalten im Bahnhof Donaueschingen einfuhr. Die Schüler spulten auf Schusters Rappen mal eben 320 Kilometer herunter – und das in 15 Tagen.

Richtung Pforzheim nach Basel

Marschiert wurde auf dem Westweg von Pforzheim nach Basel. Dabei ging es am 6. Juli zunächst mal mit einem klassischen Fehlstart los, die Klasse stieg nämlich in den falschen Zug und fuhr damit in die entgegengesetzte Richtung. Der Fauxpas war jedoch schnell korrigiert, in Immendingen bestieg man den richtigen Zug und das Abenteuer konnte beginnen.

Tagesetappe über 32,5 Kilometer

Als Begleitlehrer waren Lisa Wiest, Johannes Roming, Katharina Matt, Dominik Reich und der Klassenlehrer Andreas Gottschling mit von der Partie. 15 Etappen wurden gewandert, dabei verlangte die Längste über 32,5 Kilometer den Schülern alles ab. Gerade in der zweiten Woche waren zahlreiche Abschnitte zwischen 25 und 30 Kilometern dabei. Dabei wechselten sich die Schüler als Wanderführer ab, jeden Tag war eine andere Gruppe dran. Tagesaktuell wurde jeweils ein Bericht über das Erlebte auf der Homepage veröffentlicht, so wussten die Eltern, wie es ihren Kindern auf den jeweiligen Etappen ergangen ist. Es wurde viel über die Natur und Tierwelt gelernt, in Zeiten von Smartphone und Laptop längst nicht mehr selbstverständlich. Es entwickelte sich zudem ein ganz neues Zusammengehörigkeitsgefühl, denn bei allem Spaß stießen die Schüler auch mal an ihre körperlichen und mentalen Grenzen.

Zusammen sind sie stark

Übernachtet wurde jeweils in Jugendherbergen und Wanderheimen, und trotz der großen Anstrengungen tagsüber war immer noch genügend Elan vorhanden, um Tischtennis oder Fußball zu spielen. Aber es wurde in der fernsehfreien Zeit auch der Spaß an Brett- und Kartenspielen wiederentdeckt. Durch alle diese Erlebnisse wuchs das Zusammengehörigkeitsgefühl ungemein, gegenseitig hat man sich unterstützt und motiviert.

Eltern sind auch froh

Am Sonntag war dann wieder Rückfahrt nach Donaueschingen, die Eltern am Bahnhof konnten es kaum erwarten, ihre Wanderer wieder in die Arme zu schließen. Dabei kullerten zahlreiche Freudentränen über die Wangen von Schülern und Eltern. Dennoch waren sich alle Schüler einig, die Trekkingtour jederzeit wieder zu machen. Respekt ging auch an die fünf Begleitlehrer, die in den 16 Tagen für alle Problemchen und Wehwehchen ein offenes Ohr hatten. Sie haben zudem große Verantwortung übernommen, doch das Projekt ist ihnen eben einfach eine Herzensangelegenheit.