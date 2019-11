von SK

Der frühere Pfarrer von St. Johann, Meinhard Held ist am vergangenen Montag, 18. November, verstorben. Held war von 1969 bis 1972 Vikar in St. Marien und anschließend bis 1987 Pfarrer in St. Johann. Er war damit Vorgänger der Stadtpfarrer Otto Scheib, Hans-Peter Fischer und Erich Loks.

2014 feierte Held in der voll besetzten Stadtkirche sein goldenes Priesterjubiläum für 50 Jahre. Die Resonanz zeigte auch, wie beliebt der Pfarrer in seiner Gemeinde war. Held habe wirklich große Begabungen für seinen Priesterberuf mitbekommen, so das Lob. Sein schlechter werdender Gesundheitszustand hatte ihn schließlich dazu gezwungen, kürzer zu treten. Wie er bei seinem Jubiläum sagte, habe er seinen priesterlichen Weg als Berufung empfunden, und er sei voller Dank gegenüber Jesus Christus, der ihn vertrauenswürdig erachtet habe, diesen Weg zu gehen. Angesichts seines schlechten Gesundheitszustandes habe er Gottes helfende Hand erfahren, der ihn einen bösartigen Tumor und etliche andere Krankheiten überstehen ließ.

In der der Kirche St. Wendelin in Yach bei Elzach wird am kommenden Mittwoch, 27. November, um 14 Uhr das Requiem sein. Anschließend ist die Beisetzung.