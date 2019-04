Die Imker auf der Baar sind höchst beunruhigt. Die Amerikanische Faulbrut ist im Territorium des Bezirksvereins Donaueschingen angekommen. An mehreren Bienenständen in Aufen und Umgebung wurde der Ausbruch der Tierseuche festgestellt. Um die Ausbruchszonen herum hat das Kreisveterinäramt eine Sperrzone eingerichtet. Ziel ist es, dass sich die bakterielle Infektionskrankheit nicht weiter ausbreitet.

Der Bezirksverein

Imker aus dem alten Landkreis Donaueschingen haben sich im Bezirksverein Donaueschingen zusammengefunden. Hinzu kamen vor einigen Jahren die Bienenzüchter aus Bad Dürrheim. Die aktuell 65 Mitglieder haben jeweils zwischen fünf und 23 Bienenvölker in Obhut. Mitte 2019 gab es einen Wechsel im Vorstand. Der bisherige Stellvertreter David Ilg aus Hüfingen (38, Architekt) übernahm von Wolfgang Dietsche (67) den Vorsitz. Dietsche führte den Verein 25 Jahre. In dieser Zeit waren die Bezirksimker von der Faulbrut verschont. "Für die jetzige Situation niemand etwas", nimmt der Schreiner im Ruhestand betroffene Imkerkollegen in Schutz. (wur)