Zum Schauplatz der neuesten Trends und Produkte wird das Tuttlinger Industriegebiet Nord am Sonntag, 15. März. An diesem Tag öffnen die hier ansässigen Betriebe und Geschäfte ihre Türen für die Öffentlichkeit. In der Zeit von 13 bis 17 Uhr stellt sich die Geschäftswelt vor und lädt die ganze Familie zum Schausonntag ein. In aller Ruhe kann man an diesem Sonntag durch die Geschäfte flanieren, sich informieren, Anregungen und holen und sich nett unterhalten. Neues im Bereich Fahrräder, Küchen, Wintergärten oder rund ums Bauen wird an diesem Schausonntag erlebbar.

Glasbau Storz

„Wir können Sommer und Winter“ heißt es bei Firmeninhaber Alexander Schmidtke und seinem Team der Firma Storz Glasbau. Gemeinsam mit den Kunden werden Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten entwickelt, wie sich das Zuhause in eine Wohlfühloase verwandeln lässt. Als langjähriger Spezialist für Terrassendächer, Wintergärten, Markisen, Sonnenschutzsysteme, Haustüren und Fenster bietet Glasbau Storz qualitativ hochwertige Produkte deutscher Markenhersteller, eine umfassende Beratung, sorgfältige Planung und eine perfekte Installation durch ein bestens geschultes Montageteam. Ein neu gestalteter Wintergarten rundet die vielfältige Ausstellung ab. Dazu lockt eine Rabatt-Frühjahrsaktion beim Kauf einer Cassita II Markise der Firma Weinor. Auch auf der Landesgartenschau in Überlingen (Villengarten 13 vom 23. April bis 18. Oktober) ist die Firma Glasbau Storz vertreten. „Entdecken Sie dort unser kubisches Terrassendach Acubis mit integrierter Küche und vielem mehr“, empfiehlt Alexander Schmidtke.

Zweirad-Center Nerz

„Kommen Sie vorbei, es lohnt sich, die vielen neuen Produkte in unserem Zweirad-Center zu entdecken“, sagt Verkaufsleiter Michael Metzler vom Zweirad-Center Nerz. Radfahren, ein Spaß für jedermann, egal ob sportlich unterwegs oder Einsteiger. Mit dem E-Bike gibt es keine Hürden bezüglich Streckenlänge und Fitness. Hierfür sorgen auch die immer leistungsfähigeren Akkus und neuen starken bedienfreundlichen Antriebe. Kein Weg zu steil, keine Herausforderung zu groß: Mit der neuen Performance Line CX bringt Bosch eBike Systems im Modelljahr 2020 ein Antriebssystem für den eMTB-Einsatz auf den Markt, das leicht, kompakt und dabei extrem leistungsstark und effizient ist. Der kraftvollste Antrieb von Bosch überzeugt selbst anspruchsvolle Fahrer mit bis zu 340 Prozent Unterstützung.

„Viele Arbeitgeber unterstützen die Gesundheit zusätzlich durch das Angebot des Dienstrad-Leasings. Sie nutzen ihr Traumrad per Gehaltsumwandlung“, ergänzt Claudia Nerz, Diplom-Finanzwirtin FH und Leasing-Expertin im Hause Zweirad-Nerz.

Auch bei den herkömmlichen Muskelfahrrädern findet man beim Experten Zweirad-Nerz traditionell eine große Auswahl an klassischen City- und Trekkingrädern sowie sportlichen Mountainbikes. Die Kinder- und Jugendabteilung lässt jeden Osterhasen staunen. Lillifee, Fußball und Co. begrüßen den Nachwuchs ab zwei Jahren zum Schwung aufs Laufrad. Sportliche Mountainbikes mit verkehrssicherer Ausstattung vereinen Schulweg und Freizeitspaß für die jungen Biker.

Nach wie vor im Trend sind die leichten „Gravelbikes“, eine Kombination aus Renn- und Crossrad, welche dem sportlichen Radler, der auch mal auf den Schotterweg ausweichen möchte, ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Abgerundet wird das Angebot durch die große Helm- und Bekleidungsabteilung.

Küchen-Auer

Viel Zeit verbringt die Familie in der Küche. Längst vorbei ist die Zeit, als die Küche nur funktionale Aufgaben hatte. Heute ist sie wesentlicher Bestandteil einer modernen Wohnkultur und setzt Akzente in jedem Zuhause. Monika und Siegbert Auer sind hier die richtigen Ansprechpartner mit ihrem Küchenstudio. Schon seit rund drei Jahrzehnten bietet Küchen-Auer den Rundum-Service, der von der Beratung über Planung bis hin zur Montage der Traumküche reicht. „Made in Germany“ hat hier Priorität, was sich darin zeigt, dass die Tuttlinger Küchenprofis auf die bekannten Firmen Schüller und Sachsen sowie auf qualitativ hochwertige Einbaugeräte von AEG und Miele setzen. „Voll im Trend liegen Küchen in Beton-Optik sowie in der Kombination schwarz-weiß mit Glasbildern mit tollen Motiven über der Arbeitsplatte sowie Fronten aus Altholz“, sagt Monika Auer. „Bänke, Tische und Theken aus Altholz werden nach den individuellen Wünschen der Kunden in unserem eigenen Schreinerbetrieb gefertigt“, erklärt Monika Auer weiter. Im Kochfeld integrierte Abzugssysteme von Bora sind weitere Trends im Küchenbereich. Ausstellungsküchen zu reduzierten Preisen runden das Angebot von Küchen-Auer ab.

Stark Baustoffe

Neue Fliesentrends stehen beim Baustofffachhandel Stark in diesem Frühjahr im Mittelpunkt. „Von modernen italienischen Relief- und Dekorfliesen bis zu großformatigen Feinsteinzeugfliesen in Natursteinoptik ist bei uns alles zu finden“, verdeutlicht Michael Stark, einer der Geschäftsführer des renommierten Unternehmens, das neben den Standorten Villingen-Schwenningen und Immendingen auch mit einer Filiale in Tuttlingen vertreten ist. Eine große Auswahl an Parkett, Vinyl- und Korkböden sowie an Zimmer- und Haustüren ergänzen das Angebot.

In der Fliesenabteilung liegen Feinsteinzeugfliesen von 30 mal 60 bis 120 mal 260 Zentimeter für Bäder voll im Trend. „Sie sind in verschiedenen Optiken und mit unterschiedlichen Oberflächen erhältlich. Aufgrund des großen Formats ergeben sich weniger Fugen. Die durchgängigeren Flächen verleihen den Räumen Ruhe und Harmonie, kleine Räume erscheinen optisch größer“, erklärt dazu Michael Stark. Im Außenbereich gibt es Ideen zur Gestaltung von Garten, Balkon und Terrasse.