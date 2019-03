von Carolin Rogg

Donaueschingen – Viele Verbraucher nutzen heute schon in ihren Smartphones Künstliche Intelligenz (KI). Die digitalen Handy-Assistenten erinnern an Termine oder steuern einfache Tagesabläufe. Auch die Bilderkennung der Kameras arbeitet mit Künstlicher Intelligenz. KI kommt auch bei der Früherkennung und Diagnose von Krankheiten und bei der Steuerung von Fabriken zum Einsatz. KI-Algorithmen werten Auf – und Abwärtsbewegungen an der Börse aus, unterstützen Techniken fürs autonome Fahren und helfen bei der intelligenten Vernetzung der Logistik. KI verfolgt die Menschen auf Schritt und Tritt. Beim Elsäßer-Elemente-Forum im Donaueschinger Öschberghof nahm der Wissenschaftstheoretiker Klaus Mainzer unter die Lupe, wie KI die Berufsperspektiven von Bauingenieuren, insbesondere Statikern, verändert.

Ohne Künstliche Intelligenz nicht denkbar: autonomes Fahren. | Bild: dpa

Für das Bauingenieurswesen bedeutet das, dass man in Zukunft via KI komplexe Konstruktionsentwürfe erstellen und diese dann mit millionenfachen Erfahrungen abgleichen und binnen Sekunden statische Schwächen erkennen könnte. Eine andere Fähigkeit der KI, die man im Bauingenieurswesen verwenden kann, ist das Entscheiden mit unvollständigen Informationen.

Hilfe bei komplexen Entscheidungen

Als Beispiel führte Mainzer die Software „Libratus“ an, die 2017 amerikanische Spitzenpokerspieler besiegte. Das wurde lange für unmöglich gehalten, da Menschen bei Poker auf Intuition bauen, was eine KI nicht nachempfinden kann. Stattdessen hat Libratus aber die Fähigkeit in einer Spielsituation alle millionenfachen Möglichkeiten abzuwägen, mathematisch auszusortieren und danach die nächsten Spielzüge zu entscheiden. Worauf basierend diese Entscheidung gefallen sei, kann man dann nicht mehr nachvollziehen. Somit könnte diese intelligente Software in der Zukunft in Unternehmen helfen, komplexe Entscheidungen zu treffen.

Roboter können mittlerweile mit Menschen kommunizieren. | Bild: dpa

Auf die Schwächen der KI ging Mainzer auch ein. Als Beispiel führte er das autonome Fahren an. „Wie lange muss man ein Auto testen, bis es alleine fahren sollte?“, fragte der 71-Jährige. Falls es doch zu wenig getestet wurde und ein Unfall passiert ist, stehe die Frage im Raum, wer verantwortlich dafür sei. Dieses Problem bezeichnet man als „Black Box“, bei der die KI Informationen aus Statistiken, die nicht vollständig der Realität entsprechen, zieht. Die Maschinen verhalten sich dementsprechend falsch. Der Mensch kann dann nicht mehr nachvollziehen, worin der Fehler liegt. Deswegen fordert Mainzer, dass man in der KI-Forschung mehr Verantwortung übernehme und an der Erklärbarkeit der Künstlichen Intelligenzen arbeitet.

Künstliche Intelligenz ersetzt keine soziale Intelligenz

Am Ende seines Vortrags kommt Mainzer auf seine Leitfrage zurück, auf deren Antwort die Zuhörer gespannt warten. Werden Bauingenieure und Statiker in Zukunft durch Künstliche Intelligenzen ersetzt werden? Die Antwort lautet Nein. Erleichterndes Gelächter im Zuhörerraum. Die heutigen Berufe in der Baubranche werde es auch in Zukunft geben. Denn der Mensch hat soziale Kompetenzen. Da können die Maschinen noch nicht mithalten.

Allerdings werde KI in Zukunft in der Baubranche eine wichtige Rolle spielen. Mainzer spricht sich dafür aus, dass man Veränderungen in der Ausbildung der Bauingenieure einführen müsse, um sie so auf die Arbeit mit KI vorzubereiten. Man müsse die menschliche Urteilskraft verstärkt fördern, damit die Menschen die Zusammenhänge und Folgen des Lebens mit KI verstehen können und man schon im Voraus Berechnungen anstellen könne, wie KI Wirtschaft, Technik und Bildung verändern werde, um daraus rechtliche Schritte zu ziehen.

„Wie sicher ist KI gegenüber Hackerangriffen“. In der Fragerunde besteht die Meinung, das Sicherheitsverfahren ähnele der Evolution. Man müsse kontinuierlich daran arbeiten und für jede neue Entwicklungsstufe neue Sicherheitsvorkehrungen ausarbeiten.

