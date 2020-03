Weil eine Autofahrerin während der Fahrt einen in den Fußraum gefallenen Gegenstand aufheben wollte, verlor sie am Donnerstag gegen 16 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug und verursachte einen Verkehrsunfall. Die Frau war mit ihrem Hyundai auf der Bahnhofstraße in Richtung Bräunlingen unterwegs. Als sie versuchte, den Gegenstand aufzuheben, kam sie auf den rechts neben der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen und kollidiert später mit einem am Straßenrand geparkten Mini-Cooper. Verletzt wurde die Fahrerin nicht, ihr Fahrzeug musste jedoch abgeschleppt werden.