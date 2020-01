von SK

Aus bislang noch nicht bekannten Gründen ist es in den frühen Morgenstunden des Freitags, kurz vor 3 Uhr, zu einem Streit zwischen verschiedenen Frauen gekommen, der dann eskaliert ist.

Wie die Polizei mitteilt, sei eine Gruppe mit fünf teilweise erheblich alkoholisierten jungen Frauen mit zwei anderen jungen Frauen, 19 und 25 Jahre alt, in Streit geraten. Das sei nahe einer Diskothek in der Raiffeisenstraße passiert. Der Streit mündete schließlich in Handgreiflichkeiten, die zwei Frauen wurden attackiert.

In Richtung B 27 geflohen

Noch während der Auseinandersetzung habe einer der zwei Frauen telefonisch die Polizei verständigt. Daraufhin sei die Gruppe der fünf 20- bis 23-jährigen Frauen in einem Auto in Richtung B 27 geflohen. Dort habe eine Polizeistreife die Tatverdächtigen anhalten und kontrollieren können. Allerdings stritten die Kontrollierten eine Tatbeteiligung an der Auseinandersetzung ab.

Zeugen des Vorfalls gesucht

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Donaueschingen um Zeugenhinweise. Personen, die in den frühen Morgenstunden des Freitags entsprechende Beobachtungen in der Raiffeisenstraße gemacht haben und Hinweise zu der Auseinandersetzung oder den Beteiligten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen unter 0771/83 78 30 in Verbindung zu setzen.