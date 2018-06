Sie sprechen wieder miteinander: Nachdem das Fürstenhaus aufgrund der zweieinhalb Jahre dauernden Verhandlungen zum Reitturnier Ende Mai den Vertrag mit der Stadt gekündigt hat, gab es am Montag ein erstes Treffen im blauen Rathaus. Damit scheint OB Erik Pauly das Angebot von Christian zu Fürstenberg angenommen zu haben. Der Erbprinz hatte bei der Vertragskündigung signalisiert, dass er trotz diesem Schritt immer noch gesprächsbereit sei.

Treffen der Parteien vor Gericht scheint vom Tisch

Nach der Kündigung hatte es ein Treffen mit Gemeinderäten gegeben, bei dem Pauly über den aktuellen Sachstand informiert haben soll und sich mit den Stadträten über das weitere Vorgehen geeinigt haben soll. Da nun ein neuer Verhandlungstermin stattgefunden hat, scheint ein Treffen der beiden Parteien vor Gericht vom Tisch. Pauly hatte einen Prozess mit dem Fürstenhaus über die Gültigkeit der Kündigung noch einige Tage nach der Kündigung nicht wirklich ausgeschlossen.

Im Gegensatz zu den Verhandlungen in der Vergangenheit, bei denen sich meist nur die beiden Verhandlungsteams der Verwaltung und des Fürstenhauses getroffen und dann anschließend die Ergebnisse an ihre Vorgesetzten weitergereicht hatten, saßen bei diesem Treffen sowohl der Oberbürgermeister als auch der Erbprinz am Verhandlungstisch im kleinen Sitzungssaal. Einig ist man sich schon in einem Punkt geworden: Es wurde Stillschweigen vereinbart, bis ein Ergebnis verkündet werden kann.

Lang wurde wohl am Montag gerungen, denn obwohl das Treffen bereits am Morgen begonnen hatte, war am späten Nachmittag noch ein Vertreter des Fürstenhauses im Rathaus zu sichten. Und das Ergebnis? "Wir haben noch keinen Vertrag unterschrieben", sagt Oberbürgermeister Pauly auf Nachfrage. Ansonsten hält sich das Stadtoberhaupt bedeckt. So möchte Pauly weder dementieren noch bestätigen, dass man aufgrund des langen Verhandlungstermins in den strittigen Punkten eine Einigung erzielt habe. Eines ist aber sicher: Das Reitturnier, das vom 16. August bis zum 19. August im Schlosspark stattfindet, ist auf jeden Fall gesichert.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein