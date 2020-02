Die Wolterdinger Feuerwehr war am Montagabend, 3. Februar, im Einsatz. Die L 180 von Wolterdingen am Rückhaltebecken vorbei ins Bregtal wurde gesperrt. Das geschehe vorsorglich, da man nicht genau wisse, was in der Nacht noch alles passiere, so Wolfgang Seifried, Betriebsbeauftragter beim Wolterdinger Rückhaltebecken für das Regierungspräsidium Freiburg. Im Verlauf des Montags hatte man aufgrund des steigenden Bregpegels damit begonnen, das Rückhaltebecken zu stauen.

Bräunlingen Brändbach und Marquardtswiesen bereits überflutet: Stadt beobachtet die Situation aufmerksam Das könnte Sie auch interessieren