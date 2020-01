von Anita Reichart

Zünftig feiert das Narrenvolk in Wolterdingen eine heiße Hexennacht. Der Narrenverein „Immerfroh“ bilanziert eine rundum gelungene 24. Veranstaltung, bei der es aber schon um etwa 21.30 Uhr „Ausverkauft“ hieß. „Es war ein großartiges Fest, ohne Randale, das bis in die frühen Morgenstunden dauerte“, betont der Immerfroh-Vorsitzende Tobias Ringwald. Für eine Nacht taucht der Stadtteil in die Welt der Hexen, Tänze, wie etwa die Moviementos aus Hüfingen, oder Schalmeienklänge, und fetzigen Guggenmusiken. Sehr sehenswert sind die verschiedenen Darbietungen. „Es war zwar stressig, aber einfach schön“, lautet das allgemeine Fazit der Verantwortlichen.