Nach zwei spannenden Wahlgängen entscheiden nicht die Stadträte, sondern das Los: Bürgermeister wird Severin Graf, der in der Stichwahl gleichauf mit dem Kandidaten Jürgen Maas gelegen hatte.

Nach mehr als 36 Jahren hört Bürgermeister Bernhard Kaiser auf. Während am 28. Februar sein letzter Arbeitstag im gelben Rathaus ist, müssen sich die Gemeinderäte für einen Nachfolger entscheiden. Von den einst zwölf Kandidaten, die sich beworben haben, werden sich vier präsentieren: Jürgen Maas, Severin Graf, Andreas Merkle und Tobias Butsch.

Doch vor der Kandidatenvorstellung gab es erst noch eine nicht ganz unwichtige Frage zu klären: Sind es nun drei oder vier Kandidaten. Denn ein Kandidat hatte seine Unterlagen erst eine Woche nach Ablauf der Bewerbungsfrist im Rathaus abgegeben. SPD,GUBund Grüne sind deshalb ziemlich sauber, vor allem, weil deshalb auch ein Kandidat seine Bewerbung zurückgezogen habe.

Jürgen Maas:

Von der Krefelder Schulverwaltung als Bürgermeister nach Donaueschingen – so der Wunsch des 54-jährigen Jürgen Maas, der Personalentwicklung und die Organisation verschiedener Prozesse als seine Stärken aufführt: So hat sich Jürgen Maas präsentiert.

Severin Graf:

16 Jahre war Severin Graf Bürgermeister in der kleinen Gemeinde Aach. Nun möchte er Bürgermeister von Donaueschingen werden und der 51-Jährige hat schon viele Aufgaben ausgemacht, die Spaß machen könnte. So hat sich Severin Graf präsentiert.

Andreas Merkle:

Mit der vorhandenen Erfahrung als Bürgermeister einer kleineren Kommune und einem Master-Studium in Sozial-Management möchte sich Andreas Merkle als erster Beigeordneter in Donaueschingen einbringen. So hat sich Andreas Merkle präsentiert.

Die Kandidaten im Porträt: