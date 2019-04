Ein kleiner Startschuss für die Sanierung der Donaueschinger Minigolfanlage ist ja bereits gefallen: Eine Bahn wurde in Schuss gebracht, um zu schauen, wie sie den Winter übersteht. Nun ist allerdings auch der Startschuss für all jene gefallen, die die Sanierung der Anlage unterstützen wollen: Pächter Güney "Chicco" Birdüzer hat ein entsprechendes Spendenkonto eingerichtet. Dort soll ein Teil der Kosten – das Projekt soll etwa 40 000 Euro beanspruchen – zusammenkommen. Etwa 10 000 Euro der Summe sollen dadurch zustande kommen, so der Wunsch von Birdüzer. Ein Teil soll dann in die Sanierung der Bahnen fließen, aber auch die Spielgeräte für Kinder sollen wieder auf Vordermann gebracht werden.

Platz hat Kult-Status

Dass sich für dieses Anliegen Unterstützer einfinden werden, ist wahrscheinlich. Für viele Donaueschinger und Besucher aus der Region haben die Bahnen neben dem Parkschwimmbad bereits Kult-Status. Viele gingen dort Minigolf spielen, als sie klein waren, mittlerweile bringen sie ihre eigenen Kinder mit dorthin.

Bisher keine große Sanierung

Die Anlage wurde in den 1960er-Jahren errichtet und gehört der Stadt. Mitarbeiter des Bauhofs inspizieren sie regelmäßig und untersuchen sie auf etwaige Mängel. Dabei wurden jeweils kleine Ausbesserungen vorgenommen. Eine große Sanierung gab es bisher nicht. Das soll sich im Mai ändern. Dann sollen Risse, Fehlstellen und Frostschäden ausgebessert werden. Außerdem soll die Beschichtung der einzelnen Bahnen wieder auf Vordermann gebracht werden. Wie stets betont wird: Das Ganze allerdings als eine Maßnahme, die den Charakter der Anlage nicht verändert.

Bei der Sanierung, die im Mai starten soll, müssen Minigolffreunde in Donaueschingen allerdings nicht darben. Die Arbeiten sollen parallel zum laufenden Betrieb erledigt werden und in etwa vier bis sechs Wochen abgeschlossen sein.

Anlage schon offen

Bei gutem Wetter hat die Anlage übrigens bereits schon geöffnet. Der Platz im Brigachweg ist Teil der Freizeitanlage, zu der auch das Freibad gehört. Geöffnet ist bei passender Witterung ab 13 Uhr, an Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien ab 11 Uhr.