Nicht nur für die Touristen ist der aktuelle Anblick der Stadtkirche St. Johann wieder ein ganz besonderer. Auch die Donaueschinger freuen sich, dass ihr Wahrzeichen zu großen Teilen wieder ohne Gerüst und in frischer Farbpracht dasteht. Besonders natürlich Pfarrer Erich Loks und Matthias Heer, Vorsitzender des Bauausschusses des Stiftungsrates der Seelsorgeeinheit Donaueschingen. "Das sieht toll aus, die Farbgebung wirkt jetzt richtig", sagt Loks.

Voll eingerüstet: Noch im Mai ist die Donaueschinger Stadtkirche komplett verhüllt. | Bild: Simon, Guy

Die Gerüste an der Vorderseite der Stadtkirche sind bereits abgebaut und das Gotteshaus entfaltet wieder seine Pracht. | Bild: Simon, Guy

Im August sollen jetzt noch die übrigen Malerarbeiten an der Stadtseite der Kirche beendet werden. Die leichte zeitliche Verzögerung nehmen die Beteiligten gerne in Kauf, bleibt das Projekt doch im Kostenrahmen, voraussichtlich sogar leicht darunter. Die Projektkosten liegen bei 650 000 Euro. Mit den übrigen Mitteln solle eventuell der Treppenaufgang im Turm noch verkehrssicher gemacht werden, so Architekt Alexander Schmid. "Dass ein solch großes Projekt im Kostenrahmen bleibt spricht für eine sehr gelungene Arbeit", ergänzt er. Darüber ist auch der Stiftungsrat froh: "Uns ist da die Nachhaltigkeit wichtiger als die Zeit, und die musste man sich eben nehmen", erklärt Matthias Heer. Dafür habe man jetzt etwas geschaffen, das auch die nächsten Jahre halten werde: "Unsere Generation hat ihren Beitrag geleistet. Solche Projekte haben eine große Generationenfolge und erst in der Zukunft muss wieder etwas gemacht werden", so Heer weiter. Die letzte Sanierung der Stadtkirche liegt etwa 30 Jahre zurück.

Man hätte gerne schon früher mit den Arbeiten begonnen, ausstehende Zusagen für Zuschüsse und Absprachen mit dem Landesamt für Denkmalpflege sorgen für Verzögerung. Zudem seien auch die mineralischen Materialien, die rund um die Kirche zum Einsatz gekommen sind beim Thema Bauzeit von Belang: "Das geht nur, wenn die Temperatur auch passt", sagt Schmid. In den Wintermonaten wurde die Baustelle daher auf Eis gelegt.

Seit etwa zwei bis drei Wochen seien auch die Glocken wieder alle zu regelmäßigen Zeiten in Betrieb. Während der Bauarbeiten hatte man den Glockenschlag ausgeschaltet, er erklang lediglich zur Mittagsstunde und um 18 Uhr. Das war speziell notwendig, weil die Ziffernblätter der Kirchturmuhren eine neue Fassung bekommen haben und man dabei auch die Schäden dahinter ausgebessert hat. Die Schallläden im Glockentrum wurden ebenfalls aufgehübscht und neu gestrichen.

Das Dach der Kirche ist in gutem Zustand, dort habe man im Zuge der Sanierung allerdings den Schneefang an manchen Stellen verstärkt.

Was ist noch zu tun?

Anfang September kommt das große Saubermachen, die Montage von Kaminverkleidung, den restlichen Fallrohren und des Blitzschutzes. Die blechernen Eingangs- und Figurenüberdachungen werden gestrichen und die Eingangstüren werden gerichtet: "Das Hauptportal wurde ja jetzt barrierefrei gestaltet. Dazu werden an den Seiten noch entsprechende Hinweise angebracht und wir werden nachschauen, ob alle Türen richtig laufen", erklärt Schmid. Über einen Schalter lässt sich dann die Eingangstüre am Hauptportal öffnen, mittels Sensor geht schließlich auch der Windfang auf.

In der zweiten Septemberhälfte soll dann schließlich das Gerüst vollständig zurückgebaut werden. Damit verbunden ist dann auch eine Reinigung des Kirchplatzes. Das macht nur Sinn, wenn auch oben nicht weiter gearbeitet wird. Dabei sollen alle Eingangstüren gestrichen werden, die Fenster sollen geputzt und die Schäden an der St. Johann-Figur sollen gerichtet werden.

Die Sanierung war vor allem notwednig geworden, weil regelmäßig große Stücke des Putzes an der Außenfassade abbröckelten und von Handwerkern herunter geholt werden mussten. Dabei bestand nicht nur die Gefahr durch herabfallenden Putz, durch die Lücken und Risse konnte auch Wasser eindringen. Um den besser zu schützen, wurden die Putzabschlussprofile ausgebessert.

Große Flächen vom Putz an der Stadtkirche sind im Laufe der Zeit abgebröckelt. Das musste dringen ausgebessert werden, weil Wasser eindrang. Bild: Architekturbüro Schmid | Bild: Simon, Guy

Die Kosten Die Außensanierung kostet 650 000 Euro. Davon übernimmt das Ordinariat 225 000 Euro, die Stadt Donaueschingen 58 000 Euro. Bei der Kirchengemeinde verbleiben 368 000 Euro. davon 217 000 Euro als Darlehen. Wer die Sanierung der Stadtkirche unterstützen möchte, kann das unter den Kontodaten: Katholische Kirchengemeinde Donaueschingen

Sparkasse Schwarzwald-Baar

IBAN: DE 10 6945 0065 0240 0049 95

Verwendungszweck: Stadtkirche St. Johann

