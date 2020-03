von Roger Müller

Die Stadtkapelle zeigt sich im 193. Jahr ihres Bestehens offen für die Jugend, und will mit neuen Konzepten speziell an Fastnacht die Kluft zwischen den „Altmusikern“ und den Nachwüchslern schließen.

Die 230 Mitglieder fassende Stadtkapelle, von denen 158 Aktive sind, will die 23 Jugendlichen in die sprichwörtlich „erste Mannschaft“ mit einbinden. Dirigent Christian Feierabend sieht dafür die fünfte Jahreszeit als ideale Bühne, dieses Vorhaben umzusetzen. So hat man sich in der Vorstandschaft intensiv beraten, die Jugendlichen der Stadtmusik am Schmotzigen Donnerstag beim Kinderumzug bei den gestandenen Stadtkapellnern mitlaufen zu lassen, und im Anschluss dann noch einen Zug durch die Lokalitäten ebenfalls mit den Jugendlichen durchzuführen.

Die etwas älteren Jugendlichen will man dann auch am Sonntag beim großen Umzug durch die Innenstadt mitlaufen lassen, um die Jugend somit für spätere Aufgaben in der Stadtmusik bei den „Großen“ vorzubereiten, und zusammenwachsen zu lassen.

Diskussion um weiße Latzhosen

So weit, so gut. Doch als es dann darum ging, dass sich die gestandenen Musiker der Stadtkapelle auch noch dem Kostüm der Jugendkapelle, der weißen Latzhose, anpassen sollen, wurde intensiv diskutiert. Denn bis jetzt war die Stadtkapelle ohne die Jugendlichen immer frei bei der Kostümwahl; außer am Fastnachtssonntag, dort wird traditionell in der historischen Uniform am Umzug gelaufen. So soll zukünftig das „Häs“ reglementiert werden.

Das stieß in der Versammlung nicht auf komplette Zustimmung, und es wurde gelebte Demokratie praktiziert und jeder durfte seine Meinung kundtun. Das dieses Thema nicht abschließend gelöst werden konnte, war klar, dennoch war man nach der intensiven Diskussion mehrheitlich auf dem Weg, den Nachwuchs weiter zu integrieren.

Wahlen im Vorstand

Bei den Wahlen wurde Stephan Häfner neuer zweiter Vorsitzender, Ronja Siegenführ ist neue Schriftführerin. Zweiter Kassierer bleibt Konstantin Ott, auch der erste Beisitzer sowie der erste Inventarverantwortliche Marcel Bürk und Rolf Bürssner bleiben in ihren Ämtern. Neuer zweiter Notenwart wird Jonas Meyer, und Klaus Lehmann bleibt erster Kassenprüfer.