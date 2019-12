Fleißig ist die Schnuferzunft am Planen. Schließlich soll das Narrentreffen, das vom 31. Januar bis zum 2. Februar in Pfohren stattfindet, sich sehen lassen können. Doch nicht nur viel zeitlicher Einsatz der Ehrenamtlichen wird in der Großveranstaltung stecken, sondern es kommen auch Kosten auf die Pfohrener Narren zu.

Kosten für Hallenmiete und Sicherheitsdienst

Mit insgesamt 60 000 Euro rechnen die Verantwortlichen. Schließlich muss die Halle gemietet werden, ein Sicherheitskonzept erstellt werden und Rettungsdienst und Sicherheitsdienst wollen auch bezahlt werden. Die Gema hält die Hand auf und die Technischen Dienste sind auch nicht zum Nulltarif unterwegs.

Technischen Dienste im Einsatz

Allerdings unterstützt die Stadt Donaueschingen die Schnuferzunft mit einer Förderung: Leistungen der Technischen Dienste in Höhe von 5000 Euro. Denn die städtischen Mitarbeiter werden nicht nur für die Beschilderung im Einsatz sein. Denn Anfang Februar muss doch mit winterlichen Verhältnissen gerechnet werden, die zusätzliche Einsätze des Räum- und des Streudienstes notwendig machen könnten.

Die Pfohrener Narren sind nicht die ersten, die eine solche Förderung erhalten: Bereits 2013 hatte der Narrenverein Immerfroh für sein Narrentreffen anlässlich des 150. Geburtstags in Wolterdingen die gleiche Summe erhalten und 2014 auch die Hexenzünfte, die ebenfalls ein Narrentreffen in Donaueschingen organisiert hatten.

„Die Schnuferzunft hat diese Mammutveranstaltung in Rekordzeit organisiert“, sagt Pfohrens Ortsvorsteher Gerhard Feucht. Dies sei beeindruckend, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass sich selbst in der Schwarzwälder Narrenvereinigung immer schwerer Zünfte für die Organisation von Freundschaft- und Narrentreffen finden lassen. Es werde eine Veranstaltung, wie man das „von den Pfohrenern gewohnt“ sei.