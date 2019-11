Eine Fachfirma hat zwei neue Standverteilern geliefert und installiert. Der örtliche Energieversorger hat den Zählerschrank umgebaut. Die Maßnahme wurde laut Stadtsprecherin Beatrix Grüninger diese Woche umgesetzt. Sie hatte sich verzögert, die Fachfirma hatte lange Zeit keine Kapazitäten.

Über den zusätzlichen Standverteiler freute sich am Freitag Hans-Peter Schelle. In seinem Backwaren-Verkaufswagen fiel zuletzt ab und an der Strom aus, als sich der Backofen einschaltete.