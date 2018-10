Stau und zäh fließender Verkehr sind der Albtraum eines jeden Autofahrers. Zwangsläufig müssen solche Hindernisse im Straßenverkehr jedoch oft auch hingenommen werden. Nämlich dann, wenn es sich nicht etwa um einen Unfall handelt, sondern um notwendige Baumaßnahmen.

Slalom fahren

So ist es derzeit etwa auch im Donaueschinger Norden der Fall. Dort, wo im Konversionsgebiet das neue Stadtviertel "Am Buchberg" entsteht, wird es besonders zu Stoßzeiten des Verkehrs, also morgens und gegen späten Nachmittag besonders eng. Betroffen davon ist vor allem die Alemannenstraße, durch welche die Umleitung für den Verkehr in Richtung Grüningen und Brigachtal führt. Dann muss mit dem Auto schon mal Slalom gefahren werden, und das, obwohl in der Alemannenstraße seit Einrichtung der Umleitung am Fahrbahnrand ein Parkverbot eingerichtet ist.

Ordnungsamt kontrolliert

"Umleitungen führen leider in den meisten Fällen zu Behinderungen. Hier bildet die Umleitungsstrecke Prinz-Karl-Egon Straße – Alemannenstraße keine Ausnahme", sagt Rathaussprecherin Beatrix Grüninger. "Die daraus entstehenden Probleme sind auch dem Ordnungsamt bekannt und werden entsprechend beobachtet, beziehungsweise kontrolliert."

Die Arbeiten

Der Grund dafür: Seit Montag ist die Villinger Straße in zwischen der Prinz-Karl-Egon-Straße und der Alemannenstraße für den Verkehr gesperrt. Dort finden Bauarbeiten statt, um das Gebiet mit den notwendigen Versorgungsanschlüssen zu versehen. Die Gebäude bekommen Anschlüsse für Kanal, Gas, Wasser, Breitband und Stromversorgung. Die dafür notwendigen Leitungen liegen auf der anderen Straßenseite, wofür die Straße geöffnet werden müsse, erklärte Gerhard Lucas, Sachgebietsleiter der Straßenverkehrsbehörde.

"Der Verkehr hat hier schon sehr zugenommen, allerdings habe ich aufgrund meiner Arbeitszeiten damit eher weniger Probleme", sagt eine Anwohnerin. Sie ergänzt: "Außerdem dauert die Umleitung ja auch nicht all zu lange."

Ein Panzer durch die Alemannenstraße

Derweil wird es auf der Straße eng. Ein Schwertransport der Bundeswehr kämpft sich, beladen mit einem Panzer, durch die Umleitungsstraße. An der Kreuzung ist erst mal Schluss, es kommt Gegenverkehr. Einige Autos weichen auf den Gehweg aus, das Vorausfahrzeug des Panzertransports legt den Rückwärtsgang ein. Irgendwie klappt es dann, die Fahrzeuge finden einen Weg aneinander vorbei. Für einige Zeit ist es komplett ruhig in der Straße, dann kommt der nächste Schwung. Eine Frau beobachtet die Situation von ihrem Balkon aus: "Hier ist es seit der Umleitung sehr laut und viele Autos kommen durch."

Die Sperrung Die Villinger Straße im neuen Stadtviertel Am Buchberg ist seit Montag, 22. Oktober, für den Verkehr gesperrt. Das soll für rund drei Wochen der Fall sein. Die Sperrung hatte sich im Vorfeld bereits um eine Woche verschoben. Grund für die Verzögerung war, dass das ausführende Unternehmen aufgrund anderer Aufträge den früheren Termin nicht wahrnehmen konnte. Wenn die Arbeiten in dem Bereich nach Plan laufen, soll die Straße Mitte November wieder entsprechend freigegeben werden. (guy)

