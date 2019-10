Wer auf dem Campingplatz Pfohren Urlaub macht, der kann mit Karte bezahlen. Auch im Restaurant braucht es kein Bargeld. Doch wenn die Sparkassen-Filiale in Pfohren schließt, dann hat das auch Auswirkungen auf den ersten Campingplatz an der Donau. „Für uns ist das ein Problem“, sagt Philipp Eike, der gemeinsam mit seinem Bruder Florian Inhaber der touristischen Anlage ist. Denn auch beim ganzen Abgesang auf das Bargeld: Seine Gäste bräuchten es.

Pfohren Ortsvorsteher Feucht über die Sparkassen-Schließung: „Selbst an einer Tankstelle steht ein Geldautomat."

„Kartenzahlung ist schön und gut“, erklärt Philipp Eike. Doch an den Riedseen ist das auch nicht ganz so problemlos. „Mal will das Gerät nicht, mal dauert es extrem lange“, erklärt der Campingplatz-Inhaber. Ausprobiert hätte er schon einige Varianten, bei allen bestand aber das Verbindungsproblem. Irgendwie klappt die Kartenzahlung im Restaurant oder an der Rezeption, wo es entsprechende Geräte gibt, dann schon irgendwann. Kleinbeträge wie beispielsweise ein Eis oder ein Lutscher für die Kinder würde aber niemand mit Karte zahlen.

Das letzte Mal lässt sich die Türe der Sparkassen-Filiale in Pfohren am 31. Oktober öffnen. Danach ist Schluss. Die Sparkasse begründet die Schließung mit dem geänderten Kundenverhalten. | Bild: Simon, Guy

Doch nicht in allen Bereich ist das bargeldlose Zahlen überhaupt möglich: Am Kiosk und im Souvenir-Shop kann nur mit Münzen und Scheinen bezahlt werden. Und auch das Trampolin funktioniert nur mit Bargeld. Die Stammgäste wissen das. Doch wer beispielsweise abends mit dem Zug anreist und dann zum Campingplatz fährt, der denkt nicht daran, dass er in der Nähe kein Geld abheben könnte. Und bei internationalen Gästen könne es durchaus sein, dass sie nicht einmal Euro in der Tasche hätten. „Urlauber gehen gerne mit einer kleinen Summe auf Reisen und holen sich das Bargeld dann vor Ort“, erklärt Philipp Eike. Und wer dann beispielsweise den Donautal-Radweg hinabfährt, der wolle und könne vor allem auch nicht jedes Eis und Bier entlang der Strecke mit Karte bezahlen.

Auch aus der Region kommen viele an die Riedseen

Doch nicht nur für Urlauber sind die Riedseen im Sommer attraktiv. „Wir haben auch viele Badegäste aus der ganzen Region.“ Und seit die beiden Brüder den Campingplatz übernommen haben, ist die Beziehung zu Pfohren auch wieder enger. Und gerade wenn Großveranstaltungen auf dem Campingplatz stattfinden, sei es gar nicht möglich, alles per Kartenzahlung zu bewerkstelligen. Dann wird auf jeden Fall Bargeld benötigt. „Und die Leute machen weniger Umsatz, wenn das Bargeld ausgeht und sie in der Nähe keines bekommen können.“ Und so schnell, wie es immer heißt, sei man dann doch nicht von Pfohren in Donaueschingen oder Hüfingen.

„Doch hier ist die Struktur eine ganz andere und hier auf dem Land ist es ohne die Möglichkeit, Bargeld abzuheben, schon schwierig.“ Philipp Eike

Klar, in Großstädten könne man jetzt schon mit Google- oder Apple-Pay bezahlen. „Doch hier ist die Struktur eine ganz andere und hier auf dem Land ist es ohne die Möglichkeit, Bargeld abzuheben, schon schwierig.“ Man müsse auch mit der Bevölkerung vor Ort gehen und hier in der Region sei das Bargeld immer noch wichtig.

Die Filialschließung

Zum 31. Oktober soll die Sparkassen-Filiale in Pfohren geschlossen werden. Bereits am 30. September war in Fützen Schluss. „In den letzten drei Jahren ist die Kundenfrequenz in diesen Servicestellen um mehr als 30 Prozent rückläufig gewesen. Das bedeutet, dass weniger als drei Kunden pro geöffneter Stunde diese Servicestellen besuchen“, so Bernhard Stiefel, Direktor Privatkunden Donaueschingen beim Bekanntwerden der Schließungspläne. Pfohren und Fützen sind laut Sparkasse aufgrund der sehr geringen Kundenfrequenz schon heute nur noch teilweise geöffnet. Weitere Filialen im Schwarzwald-Baar-Kreis sollen von den Schließungen nicht betroffen sein. In der aktuellen Niedrigzinsphase sei die Nachfrage nach qualifizierten Beratungsgesprächen spürbar gestiegen, weshalb in diesem Bereich die Beratungszeiten weiter ausgebaut würden. Einfache Serviceleistungen, wie Überweisungen tätigen oder Daueraufträge anlegen, würden hingegen immer häufiger online ausgeführt. Dies sei bei vielen Kunden bereits alltäglich und das wirke sich natürlich auch auf die Kundenfrequenz in den reinen Servicestellen aus. Die beiden Mitarbeiterinnen, die von den beiden Filialschließungen betroffen sind, sollen in den Filiale Blumberg und in der Hauptstelle Donaueschingen weiterbeschäftigt werden. Ortsvorsteher Gerhard Feucht ist seit bekannt werden der Sparkassen-Pläne auf der Suche nach einer Alternative. Denn „selbst an einer Tankstelle steht ein Geldautomat“.