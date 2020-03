Die Corona-Krise stellt nicht nur die Gesundheit der Bevölkerung, sondern auch die vielfältige heimische Wirtschaft vor große Herausforderungen. Auch in Donaueschingen werden viele Gewerbetreibende laut einer Pressemitteilung der Stadt durch die laufende Entwicklung in eine existenzielle Notlage geraten und viele Beschäftigte stehen vor der Unsicherheit, wie es beruflich weitergehen soll. Dabei besteht auf allen politischen Ebenen Einigkeit, dass die Wirtschaft in dieser schweren Zeit Unterstützung erfahren muss, um Arbeitsplätze zu sichern und die Liquidität der Unternehmen zu gewährleisten.

So hat neben dem Bund auch das Land Baden-Württemberg Soforthilfen für Unternehmen beschlossen. Zwischenzeitlich gibt es eine riesige Informationsflut an Ankündigungen zu Hilfsmaßnahmen und Unterstützungsangeboten für die Wirtschaft, die von Kurzarbeitergeld, Erleichterungen für Kreditbeantragungen über Soforthilfezahlungen für kleine und mittlere Unternehmen bis zu Steuerstundungen und vielem mehr reichen.

Damit sich die Donaueschinger Gewerbetreibenden in dieser Informationsflut zurechtfinden und sich zeitnah auf die individuell passenden Angebote fokussieren können, wird die Stadt Donaueschingen die heimische Wirtschaft durch folgenden Maßnahmenkatalog unterstützen: