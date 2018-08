von Roger Müller

Donaueschingen - Vor dem Donaueschinger Rathaus hat die Aktion Kinder-Lebens-Lauf am Montag einen Etappenstopp eingelegt. Der Lauf geht durch ganz Deutschland: Er soll auf Familien mit schwerkranken Kindern und auf die Arbeit aufmerksam machen, die im Hospizdienst geleistet wird. „Hospiz ist kein Ort des Sterbens, sondern Lebensbegleitung“, so Sabine Kraft, Geschäftsführerin des Bundesverbands Kinderhospiz.

Die symbolische Fackel wird übergeben: Vanessa Noce vom ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Villingen-Schwenningen, Oberbürgermeister Erik Pauly und Lothar Huber aus Döggingen, der die Etappe nach Tuttlingen anführen wird (von links). | Bild: Roger Müller

Passender konnte der Start bei der vorherigen Etappe in Villingen-Schwenningen nicht sein. Dort wurden die Läufer beim neu entstehenden Kinderhospiz von Maria Noce in VS-Schwenningen auf die Strecke geschickt. Die symbolische Fackel wird am Mittwoch von Lothar Huber aus Döggingen mit einer Schar von Läufern von Donaueschingen (Start 9 Uhr am Rathaus) nach Tuttlingen getragen.

Bereits am 4. Juni war Start der Aktion, am 13. Oktober soll die Fackel wieder in Berlin zurück sein. Nicht nur in Deutschland ist die Fackel unterwegs, insgesamt sind es weltweit 50 Fackeln, die durch die Länder getragen werden.

6000 Kilometer in 132 Tagen

In Deutschland sollen in 132 Tagen 6000 Kilometer absolviert werden. „Es sollen bei diesem Kinder-Lebens-Lauf tausende von Menschen ein Zeichen der Solidarität mit betroffenen Familien setzen, indem sie zum Beispiel in ihre Wanderschuhe steigen“, so Kraft. In Rollstühlen, auf Inlineskates oder Fahrrädern oder einfach zu Fuß würden Kranke und Gesunde ein Stück des gemeinsamen Wegs zurücklegen, so Sabine Kraft.

