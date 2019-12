von Andrea Wieland

Mit vorweihnachtlichen Klängen und modernen Klassikern verzauberte am Samstag der Männergesangverein Harmonie Pfohren die Besucher seines Weihnachtskonzertes. Unterstützt wurden die rund 30 Männer dabei vom Männergesangverein 1861 Unterlauchringen und dem Musikverein Sumpfohren.

Die Gäste aus Unterlauchringen begeisterten die Konzertbesucher.

Mit den besinnlichen Klängen von „Im Stall zu Bethlehem„ von M. Bühler und „Die Glocken von Rom„ von E. Hehrer wurde der Abend vom Männergesangverein Harmonie Pfohren eingeleitet.

Die Gäste aus Unterlauchringen, welche extra für das Konzert ihre Weihnachtsfeier verschoben hatten, sorgten mit Stücken wie „Santiano„ oder „Ich glaube“ (Udo Jürgens) für gute Unterhaltung.

Ziemlich kess: Ansagerin Luisa Metzger

Der Musikverein Sumpfohren bewies zwei Wochen vor seinem Konzert im eigenen Ort sein musikalisches Können mit Stücken wie „Winnetou-Melodien“ und „Blue Ridge Saga“. Ansagerin Luisa Metzger führte beim Musikverein Sumpfohren mit viel Charme und kessen Sprüchen durchs Programm und sorgte bei den Besuchern für einige Schmunzler.

Alle drei Vereine durften erst nach mehreren Zugaben die Bühne verlassen und hinterließen ein sehr zufriedenes Publikum.

Für 40-jährige aktive Mitgliedschaft wurde Herbert Schick vom Vorsitzenden Ernst Engesser geehrt. | Bild: Andrea Wieland

Ein Höhepunkt des Abends war die Ehrung von Herbert Schick, Mitglied des Pfohrener Männergesangvereins. Dieser wurde für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft im Verein ausgezeichnet. Begonnen hatte Schick seine Mitgliedschaft im Jahre 1977 als passives Mitglied. Nach zwei Jahren entschloss er sich jedoch dazu, aktiv am Vereinsleben teilzunehmen. Von da an bereichert er die Stimme des zweiten Tenors. Seine Künste als Grillmeister stellt er ebenfalls regelmäßig bei Grillfesten des Vereines unter Beweis: Bei den traditionellen Familien-Grillfesten ist er vom Grill nicht mehr wegzudenken. Beim Konzert wurde er von seinem Kollegen und Vorsitzenden des Vereins, Ernst Engesser, mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet und auch als Ehrenmitglied in das Vereinsregister aufgenommen. Die Ehrung des badischen Chorverbands sowie des Schwarzwald-Baar-Chorverbands wurde bereits vorab vorgenommen.