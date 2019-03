von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Sportliche Erfolge, stabile Mitgliederzahlen, solide Finanzen, geschätzte Freizeitangebote und ein Kommunikationsort, der gerne angenommen wird: Bei den Aasener Schützen läuft es gut.

60 Teilnehmer bei Mitgliederversammlung

Das konnten Pia Fischbach mit ihrem Rückblick auf das abgelaufene Jahr, Jürgen Hall mit dem Kassenbericht und Jan Buchholz mit dem Sportbericht vor den 60 Teilnehmenden der Mitgliederversammlung jetzt belegen. Ein kleiner feiner Verein mit stabilen Mitgliederzahlen, in dem sich langjährige wie junge Mitglieder vielfältig engagieren.

Vorstand einstimmig entlastet

Besonders erfreulich unter den sportlichen Leistungen ist der Erfolg von Korvin Kürner, der bei den Deutschen Meisterschaften in München in der Juniorenklasse I KK Freigewehr den dritten Platz erreichte. Die Entlastung der Vorstandschaft, zu der Hans-Peter Rolle für den verhinderten Ortsvorsteher die Angebote der Aasener Schützen in der Ortschaft, die gute Jugendarbeit und das lebhafte Vereinsleben würdigte, fiel einstimmig aus.

Problemlose Wahlen

Mit den Wahlen wurden die zweite Vorsitzende Ingrid Hall, Kassierer Jürgen Hall, Schriftführerin Pia Fischbach, der stellvertretende Jugendleiter Korvin Kürner und Jugendsprecherin Anita Schneider in ihren Ämtern bestätigt. Vorsitzender Markus Romer ehrte langjährige Mitglieder, unter anderem Klaus Hall, Ernst Hauger, Hermann Rothweiler, Alfred Sieger und Hermann Stolz für 60-jährige Treue zum Verein.

Etliche Veranstaltungen geplant

In diesem Jahr können sich die Mitglieder neben den sportlichen Ereignissen wieder auf eine Reihe von Veranstaltungen freuen: Wanderungen, Kreisschützentag in Aasen, Grill- und Dorffest, ein Ausflug nach Südtirol und die Schützenkilbig 2019.