von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Wie wird die Fronleichnamsprozession ohne Blumenteppiche gehen? Darauf war man in diesem Jahr in Aasen sehr gespannt. Um ein Zeichen in Richtung Klimawandel zu setzten, hatte das Aasener Gemeindeteam auf die traditionellen Blumenteppiche verzichtet. Stattdessen zeigten diesmal Holztafeln mit den traditionellen Bildern und Symbolen, worum es am Herrgottstag geht.

Viele Reaktionen auf Entscheidung

Mit Reaktionen auf diese neue Gestaltung schon im Vorfeld hatten die Gemeindeteamer, so Beate Stolz, nicht gerechnet. Auf die Zeitungsmeldung hin, dass man in Aasen mit einer anderen Gestaltung der beiden Altäre auf den Klimawandel mit all seinen Gefahren aufmerksam machen möchte, regte sich starkes Medieninteresse. Viele Interview-Anfragen gingen bei Teamsprecherin Stolz ein. Man muss offensichtlich, wie die Schüler von Fridays für Future, nur etwas Ungewohntes tun, um Aufmerksamkeit zu erreichen.

Offensichtlich Freude hat das Aasener Gemeindeteam bei Gestaltung der ungewohnten Bilder für den Altar an der letzten Station der diesjährigen Fronleichnamsprozession. | Bild: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

„Unsere Natur und die Bienen und Insekten sind uns sehr wichtig. Ein Teppich ohne Blumen, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber man muss im Kleinen anfangen“, sagt Beate Stolz.

Überrascht und gefreut haben sich die Gemeindeteamer über inzwischen viele positive Äußerungen zu dem Zeichen, dass man mit der ungewohnten Gestaltung der Fronleichnamsaltäre gesetzt habe.

Der Ablauf bleibt gleich

Und dann lief es am Sonntag, 22. Juni, eigentlich wie immer. Nach dem Festgottesdienst mit Kooperator Markus Ramminger in der Pfarrkirche St. Hilarius in Heidenhofen machten sich die Christen aus Heidenhofen und Aasen mit dem Kirchenchor und der Aasener Musikkapelle auf den Prozessionsweg über die Kreuzstraße am Bettelhansenkreuz vorbei über die Hegistraße zur Aasener Pfarrkirche St. Blasius. Dazu wurde gesungen und gebetet und der sakrale Segen erteilt. Trotz frühem Grünschnitt konnten die Heidenhofener ihre beiden Altäre, wohl vor allem aus den heimischen Gärten, mit der gewohnten Blumenpracht gestalten.

Aber wie würde es diesmal in Aasen aussehen?

Auf dem Hof von Gertrud Müller war der Weg zum Altar anders als gewohnt, aber in der üblichen Struktur und nicht weniger schön als bisher. Anstatt der üblichen Blütenbilder hatten die sieben diesjährigen Kommunionkinder eigens von Stefan Sieger geschnittene Holztafeln mit den eingängigen christlichen Symbolen bemalt und in frischen Grasschnitt eingebettet.

Die vielen Prozessionsteilteilnehmer nahmen mit Interesse die neue Dekoration in Augenschein und äußerten sich durchgängig positiv. Nicht nur zu den schönen Bildern, sondern auch und insbesondere zu dem Zeichen, dass die Aasener mit ihrem Schritt aus der Blumentradition gesetzt hatten.

Das Bild vor dem Altar am Aasener Kirchturm, wo Kooperator Markus Ramminger den Abschluss der Fronleichnamsprozession von Heidenhofen nach Aasen zelebriert. Lediglich ein paar Pfingstrosenblüten dekorieren das aus Steinen, Sand und Kaffeesatz gestaltete Bild. | Bild: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Keine Diskussion um Klima

Dass mit ein paar weniger gepflückten Feld- oder Gartenblumen das Klima nicht gerettet werden kann, stand nicht zur Diskussion. Aber dass das Gemeindeteam mit dieser kleinen Maßnahme am Herrgottstag die Gefahren des Klimawandels deutlich macht und damit zur Bewahrung der Schöpfung mahnt, die etwa durch moderne Lebensgestaltung, Konsumverhalten, intensive Landwirtschaft gefährdet ist, fand viel Aufmerksamkeit.

„Das ist Kunst“, zeigte sich ein Ministrantenvater beeindruckt. Andere mussten sich mit der Gestaltung anfreunden oder wünschten sich, weitere Zeichen in Sachen Klimawandel zu setzen.

Und was man im nächsten Jahr machen wird, „das wird man sehen“, so Stolz.