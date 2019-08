Spätestens seit Wim Wenders‘ Film „Buena Vista Soacial Club“ ist die kubanische Musik auch vollends in Europa angekommen. Zur Musiknacht am Samstag, 14. September, kommt sie auch nach Donaueschingen, und zwar in Form der Musiker von Son Pa Ti. Wie schon im vergangenen Jahr ist die Gruppe auch 2019 im Twist Hoch Zwei zu erleben. Dort scheinen sie so gut angekommen zu sein, dass jetzt die Wiederholung ansteht.

Über die Musiker

Son Pa Ti ist eine international besetzte Gruppe mit Musikern aus Kuba, Mexiko, der Schweiz und Deutschland. Die Band ist 2006 vom kubanischen Kultusministerium in Santiago de Cuba ausgezeichnet worden. Einher ging eine Einladung zum internationalen Festival Son Caribe. Der Bandname steht übersetzt übrigens für „Son-Salsa für dich“. Die Musiker bieten in ihrem Programm einen Streifzug über die Karibikinsel mit all ihrer Fröhlichkeit.

Den Auftakt zur Musiknacht übernimmt Abba World Revival. Sie starten um 18 Uhr auf dem Alten Festhallenplatz mit ihrem Gratiskonzert, das die eingängigen Hits der schwedischen Kult-Musiker hochleben lässt. Etwa ab 20.30 Uhr beginnen dann schließlich die restlichen Konzerte in den Lokalen der Stadt.