von SK

Geldbeutel verloren, Geldbeutel gefunden, große Erleichterung. Für Sarah Scherlies hat dieses glückliche Ende derart bemerkenswerte Begleiterscheinungen, dass sie sich mit ihrem Erlebnis an die Redaktion wandte. "Man hört immer so viel Negatives über die Geflüchteten bei uns. Es gibt aber auch ganz andere", schreibt die 30 Jahre alte Donaueschingerin. "Ich habe vor einem Monat meinen Geldbeutel verloren. Es war Bargeld drin, EC-Karten und all meine Papiere. Nur zwei Tage später wurde er mir von der Polizei wieder gebracht. Heute habe ich von der Dame auf der Polizei erfahren, dass ein Herr aus dem Flüchtlingslager in Donaueschingen meinen Geldbeutel abgegeben hat. Es hat nichts gefehlt. Jeder Cent war noch darin. ich bin so dankbar über diese Ehrlichkeit dieses Mannes."