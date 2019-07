von Christina Rademacher

Bettina Miller, Stephanie Ambacher vom Kinder- und Jugendbüro Donaueschingen und Oberbürgermeister Erik Pauly haben jetzt den druckfrischen Donaueschinger Sommer-Ferienkalender mit dem Titel „Donaueschinger Ferienwelt 2019“ vorgestellt. An die Schulen wurde er schon geliefert, dort wird er von den Lehren ausgeteilt und teilweise sogar in den Unterricht integriert. Innerhalb von drei Wochen werden 39 verschiedene Programmpunkte angeboten. Einige Punkte kommen mehrmals vor, so dass es insgesamt deutlich über 40 Angebote sind. Immer ein Renner seien Termine mit Tieren, Kochen oder Backen und auch der Schwimmbadtag in Hubertshofen am 13. August, so Stephanie Ambacher.

Ein Höhepunkt beim Kinderferienprogramm 2018 war der Besuch beim Technischen Hilfswerk.

Bereits jetzt laufen die ersten Anmeldungen ein. Es wird ein großes Programm ab sechs Jahren geboten. Das Ferienprogramm, das für Kinder ab sechs Jahren geeignet ist, kann so umfangreich angeboten werden, weil die örtlichen Vereine gerne mitmachen. Für sie ist es eine schöne Gelegenheit, sich darzustellen und so um Nachwuchs zu werben.

Bettina Miller, Oberbürgermeister Erik Pauly und Stephanie Ambacher vom Kinder und Jugendbüro freuen sich, das neue Ferienprogramm vorstellen zu können.

Zu den ganz besonderen Angeboten zählt ein Japan-Vormittag mit Tuschmalerei und Origami am 9. August. Jugendliche aus der Partnerstadt Kaminoyama bieten diesen Programmpunkt an. Einige Veranstaltungen wie die „Badepralinen-Werkstatt“ am 1. August, „Wir kochen ein Überraschungsmenü“ am 8. August und „Kreativworkshop Filzen“ am 16. August werden direkt vom Jugendteam angeboten, das aber auch bei allen anderen Punkten mit einem Vertreter dabei sein wird. Erfreulich, so die Organisatoren, sei auch das Angebot der Kleingärtner, weil sie viel für den Naturschutz unternehmen. Dieses Jahr sind sie mit dem Thema „Wir bauen eine Nistgelegenheit für unsere heimischen Vogelarten“ am 2. August vertreten.

„Helikopterpilot“ ist ebenfalls ein beliebtes Thema.

Stephanie Ambacher sprach einen großen Dank an alle aus, die sich aktiv beteiligen. Sie selbst freue sich schon riesig auf den Sommer. Damit auch jeder Platz genutzt werden kann, werden Nachrücker auf eine Warteliste gesetzt und auch mal kurzfristig angerufen, ob sie mitmachen möchten. Jedes Jahr gibt es neue Spitzenreiter bei der Nachfrage. Ganz neu ist am 15. August „Akrobatik und Tanz“ unter der Leitung von Elli Karrer und mit dabei auch erstmals ein Besuch des Reitturniers am 16. August. Ein besonderer Höhepunkt ist jedes Jahr das „Hundeerlebnis bei und mit Dogs come In“ am 6. August. Der Besuch bei der Polizei am 5. August ist erstmals ab sechs Jahren möglich. Fußball kommt auch immer gut an.

Ein Ausflug führte 2018 zum Affenberg.

Oberbürgermeister Erik Pauly kommentierte: „Wenn ich ein Kind wäre, würde ich mich weigern, in Urlaub zu fahren, weil es toll ist, daheim zu bleiben und am Ferienprogramm teilzunehmen.“ Das Ferienprogramm sei 1985 mit 20 Angeboten gestartet und kontinuierlich gewachsen. Pauly bedankte sich bei den Organisatorinnen und dankte allen anderen Beteiligten. Das tolle Angebot zeige, das Donaueschingen zusammen hält, besonders im Ehrenamt. Es sei ein Heft voller Höhepunkte. Insgesamt werden wieder etwa 500 Kinder teilnehmen können. „Wir haben großes Glück, dass die Vereine fragen, ob sie teilnehmen dürfen“, freute sich der Oberbürgermeister. Natürlich haben sich die Kinder über die Jahre verändert und auch die Familienstrukturen, so Stefanie Ambacher. Besonders toll finde sie das Netzwerk, das das Jugendbüro durch den intensiven Kontakt mit den Kindern und Eltern aufbauen könne.