Die "Götterfunken" sind für 5,55 Euro zu haben. Dazu gibt es zehnfach Payback-Punkte. Die Heulerbatterie "Hotbox" wandert für 3,99 Euro in den Einkaufswagen. "Einmal zünden, 100 Schuss", plärrt die Stimme im Radio dem geneigten Käufer Handhabung und Gebrauchsdauer hinterher. Ganz klar, es naht Silvester mit seinen ganzen Licht- und Soundeffekten, die am Montagabend wieder von Tausenden Privathaushalten in der Region in den Himmel gezeichnet werden. Und damit das neue Jahr krachend und effektvoll begrüßt werden kann, hat so gut wie jeder Discounter oder Baumarkt das passende Angebot im Portfolio. Man möge dabei selbst entscheiden, ob man angesichts der 13,99 Euro teuren 400-Schuss-Batterie "Witchcraft" total verknallt" ist, wie die beglückte Werbestimme flötet.

Nur wer wirbt, verkauft. Diese Strategie verfängt auch zum Jahresende. Auch weil es dem Käufer ja so leicht gemacht wird. "Einmal anzünden" und danach mit dem Sektglas in der Hand rumstehen, entspricht dem Zeitgeist. Sich freuen, staunen, konsumieren. Und mit der knallend farbenprächtigen Privatshow auch ein bisschen die Nachbarn übertrumpfen.

Da erinnere ich mich gerne an meine Kindheit; als der gesamte Silvesterabend ausreichte, ein kleines Privatfeuerwerk zu generieren. Wobei für einen Zehnjährigen das generelle Verbot zu umgehen, an sich schon spannend war. Für ein paar Mark konnte man beim Spielzeughändler seiner Wahl ganze Ketten "Judofürzle" kaufen. Weil diese Minikracher viel zu schade waren, um sie am Stück zu verballern, war chirurgische Sorgfalt angesagt, sie zu entflechten und zu kleinen Gruppen zusammenzufügen. Zündschnüre zusammen drillen, mit einem Streichholz anzünden, kurz warten und auf die Straße werfen. Klasse war es, wenn das kleine Paket dann in der Luft explodierte. Laut war der Knall nicht. Aber er gehört mir ganz allein.