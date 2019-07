von SK

Auch im abgelaufenen Schuljahr 2018/2019 haben am Fürstenberg-Gymnasium wieder zahlreiche Schüler am Mathematik-Schülerwettbewerb „Problem des Monats“ teilgenommen. Drei Gymnasiasten wurden dabei für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet.

Was ist das Problem des Monats?

Beim „Problem des Monats“ müssen regelmäßig jeden Monat kleine mathematische Knobelaufgaben gelöst werden. So ist neben mathematischem Verständnis auch eine gehörige Portion Durchhaltevermögen gefragt. In diesem Jahr erreichte Siebtklässlerin Emily Dittmar mit einer vollen Punktzahl souverän den ersten Platz. Die weiteren Plätze auf dem Siegertreppchen errangen knapp dahinter Fabian Kaiser sowie Marcel Scherzinger. Den Klassenpreis für die meisten gesammelten Punkte in einer Schulklasse heimste sich Klasse 5a ein. Das „Problem des Monats“ ist ein Mathematik-Wettbewerb für die Klassenstufen 5-7 der Gymnasien. Er wurde 2001 vom Land Baden-Württemberg ins Leben gerufen, um zusammen mit den internationalen Wettbewerben „Känguru der Mathematik“, „Mathematik ohne Grenzen“ und dem „Landeswettbewerb Mathematik“ Interesse an Fragestellungen dieses Fachs zu wecken. Seit Wettbewerbsbeginn haben sich auch Schülerinnen und Schüler des Fürstenberg-Gymnasiums daran beteiligt.

Für ihre tollen Lösungen und ihr kontinuierliches Engagement gab es für die Besten des Gymnasiums beim Schulfest Ende Juli Siegerurkunden und Buchpreise. Letztere sponsert seit vielen Jahren der Verein der Freunde des Fürstenberg-Gymnasiums.