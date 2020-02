Donaueschingen – Siebtklässler des Fürstenberg-Gymnasiums haben erfolgreich beim Bolyai-Wettbewerb mitgemacht, einem internationalen Mathematik-Teamwettbewerb. Bei der Regionalgruppe dreier Bundesländer schafften es die Donaueschinger Gymnasiasten auf Anhieb auf den dritten Platz. Die Überraschung bei der Schule war doppelt groß, als Mitte Januar 2020 die Ergebnisse eintrafen. „Fünf meiner Schüler hatten sich eigenständig zum Wettbewerb angemeldet“, sagt Mathematiklehrerin Judith Erhardt. Das allein sei schon lobenswert gewesen. Sevval Hamcan, Simon Rihm, Tiziano Rossi und Anna Walch hatten sich gemeinsam zur Teilnahme entschieden. Für die Knobelaufgaben hatte das Quartett eine Stunde Zeit.

Für ihre eingereichten Antworten wurden die Siebktlässler nun mit dem dritten Platz in der Regionalgruppe der Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und des Saarlands prämiert. Von bundesweit über 1000 Schülergruppen erreichte das Donaueschinger Team den 13. Rang. Mächtig stolz freuten sich die Schüler über T-Shirts, Kartenspiele und eine Preisurkunde.

Der Bolyai-Wettbewerb wurde 2004 in Ungarn ins Leben gerufen. In Deutschland beteiligen sich seit 2014 Schüler der Klassenstufen drei bis zwölf an diesem Mathematik-Wettbewerb. Dafür müssen die Kinder und Jugendlichen ihrer Altersgruppe entsprechende mathematische Problemaufgaben lösen.