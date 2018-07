von Rainer Bombardi

Eine Erkenntnis aus der Haushalts-Tour ist, dass nicht jeder Ortsteilwunsch in den Kernhaushalt gehört. „Wir haben ein allgemeines Budget für die Kernstadt. Da ist es nicht nachvollziehbar, weshalb Kleinigkeiten wie ein Sonnenschirm für den Kindergarten Hubertshofen in Höhe von 800 Euro anzumelden sind“, Michael Blaurock (Die Grünen) schüttelt den Kopf. „Wir benötigen auch für die Ortsteile ein Allgemeinbudget über, welches derartige Ausgaben gedeckt sind“, ergänzte Markus Kuttruff mit Blick auf die zwei Millionen Euro, die in der Kernstadt hierfür vorgesehen sind.

„Sieht sich die Verwaltung nicht in der Pflicht, die minimal notwendigen Sicherheitsvorschriften umgehend umzusetzen?“ Martina Wiemer (SPD) war erstaunt, dass eine stark geschädigte Eingangstreppe auf der Südseite des Schulhauses in Wolterdingen nicht umgehend repariert wird.

In vielen Ortsteilen standen zudem Mittelanmeldungen auf den Listen, die in der Regel zum normalen Unterhalt gehören oder wie im Fall der Neugestaltung des Rathausplatzes in Neudingen zum wiederholten Male auf dem Plan stehen. „Wir müssen mehr darauf achten, dass die Mittelanmeldungen abgearbeitet werden. Ausbleibende Fördermittel können nicht weiter der alleinige Grund sein, wichtige Projekte auf die lange Bank zu schieben“, ärgerte sich Blaurock immer wieder über dieselben Punkte diskutieren zu müssen.

Pfohren: Gestartet hatten die Stadträte ihre Ortsteiltour in Pfohren. Ortsvorsteher Gerhard Feucht bezeichnete den Ausbau und die Fahrbahnerneuerung der Donaustraße als vordringlich, appellierte zum Kauf eines funktionieren Kleintraktors mit Anhänger und forderte Mittel für die Zukunftswerkstatt Pfohren 2030. Er bat darum die unter 10 000 Euro liegenden Restarbeiten für die Mehrzweckhalle Pfohren, sowie die fehlenden Sanierungsarbeiten für die Grundschule nicht länger aufzuschieben. Zudem sollen Mittel für die Planung eines Rad- und Fußweges in der Kreisstraße K 5756 und der Hüfinger Straße aufgenommen werden.

In Neudingen besichtigen die Gemeinderäte den Boden der Festhalle und den sanierten Vereinsraum. Bild: Rainer Bombardi

Alles beherrschendes Thema in Neudingen war die Neugestaltung eines Dorfmittelpunktes beim Rathaus. Doch die Maßnahme ist abhängig von den Zuschüssen aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR). Weiterhin warten die Landfrauen auf eine Ersatzbeschaffung von 30 Stühlen und sechs Tischen. Vor Jahresfrist hatten sie ihren alten Raum zugunsten einer Erweiterung des Kindergartens geopfert. Heidenhofen: Das Problem ausbleibender ELR-Mittel trafen die Räte in Heidenhofen an, wo im Bereich zwischen Kirche und Backhäusle die Neugestaltung zu einem Kommunikationsmittelpunkt vorgesehen ist. Zudem sind in Heidenhofen die Erweiterung und Erschließung des Baugebietes Alpenblick vorgesehen und Maßnahmen abzuarbeiten, die seit Längerem auf dem Plan stehen. Zu ihnen zählen die Sanierung der sanitären Anlagen im Gemeinschaftshaus oder die Renovierung der Mietwohnung im Rathaus. Der Kaufvertrag für den Dreschschuppen ist in Vorbereitung, sodass die Dach- und Giebelerneuerung wohl nicht mehr Aufgabe der Stadt ist.

In Heidenhofen gruppieren sich die Fraktionsmitglieder um den Narrenbrunnen.

Bilder: Rainer Bombardi | Bild: Rainer Bombardi

Im Rathaus- und Kindergartengebäude Hubertshofen stehen die Sanierung des Dachstuhls, eine Neueindeckung des Daches und ein Neuanstich auf der Liste der Anmeldungen ganz oben. Zudem entsprechen die Spielgeräte auf dem Spielplatz nicht mehr den TÜV-Normen, weshalb ein Ersatz bevorsteht. Grüningen: Der Ort wünscht sich weitere Entwicklungsmöglichkeiten der Neubaugebiete und eine Erweiterung des Probenraumes für den stetig wachsenden Musikverein.

Weiterer Termin Der Erfolg der fraktionsübergreifenden Informationstouren zu den Haushaltsmittelanmeldungen ist unbestritten. Ab sofort planen die Fraktionen die Kernstadt, Aufen und Allmendshofen ebenfalls in die Begehungen zu integrieren. Ein Vor-Ort-Termin dafür ist für Mitte September orgesehen.

