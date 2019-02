Die Zeiten ändern sich: "Angefangen haben wir mit vier, fünf Leuten, die wirklich wollten und ein paar Unterstützern", erinnert sich Grünen-Fraktionssprecher Michael Blaurock. Von Kommunalwahl zu Kommunalwahl würde die Gruppe und auch die Liste immer größer. Und auch die Arbeit verteile sich nun auf mehrere Schultern – mit einem guten Vorstand könne man nun auch "zweigleisig" fahren.

Elisabeth Blaurock tritt nicht mehr an

Von den fünf aktuellen Gemeinderäten treten vier wieder an: Der Name von Elisabeth Blaurock wird nicht mehr auf der Liste stehen. "Sie war nicht nur Stadträtin, sie war auch unsere parlamentarische Geschäftsführerin", sagt Blaurock über seine Frau. Sie hätte die Termine und die Gemeinderatsarbeit nicht nur im Blick, sondern auch im Griff gehabt. Sie hatte es auch immer übernommen, die Fraktion, die nicht sehr "trocken und sachlich" ihre Arbeit mache, sondern auch gern einmal Geschichten und Anekdoten erzähle, anzumahnen, zum Zeitplan zurückzukehren.

Fraktionssprecher möchte drittstärkste Kraft werden

Ziel ist es für Blaurock, nicht nur mit einem Nachfolger für seine Frau in den Gemeinderat einzuziehen, sondern auch mehr Sitze zu holen. "Wenn wir dem Trend folgen, wäre ein sechster Sitz nicht schlecht. Vielleicht ist sogar auch noch ein Siebter drin", so der Fraktionssprecher, der seit 22 Jahren im Gemeinderat sitzt. Während die Grünen bei der letzten Kommunalwahl noch mit 14,6 Prozent sich den letzten Platz mit der GUB teilten, möchte Blaurock im Fraktionsgefüge des Gemeinderates nun einen deutlichen Sprung nach vorne machen. "Es wäre schön, wenn wir die drittstärkste Fraktion werden würden", so Blaurock.

Ein Nachfolger für Siegfried Seilnacht wird gesucht

Auch ein Kandidat, der sich mehr links positioniert, sei wünschenswert: "Mit Sigi Seilnacht hatten wir früher einen starken Linksaußen", sagt Blaurock. Doch seit der baaremer "Ur-Grüne" nicht mehr im Gemeinderat sitzt, würde dieser politische Bereich nicht mehr abgedeckt. "Links von der politischen Mitte gibt es im Gemeinderat leider nichts mehr", so Blaurock.

"Wir müssen Überzeugungsarbeit leisten können."

Mit Blick auf die Kommunalpolitik möchte der Grünen-Fraktionssprecher aber keine "Eigenlobhymnen" erklingen lassen: "Wir freuen uns über ein paar Themen, die wir in unsere Richtung bewegen konnten." Doch wenn man den Blick auf den Schwarzwald-Baar-Kreis richte, müsse man auch sagen, dass man mit den zwölf bis 18 Prozent, die man in den einzelnen Gremien erreicht habe, auch immer andere brauche, um etwas erreichen zu können. "Wir müssen Überzeugungsarbeit leisten können."

Manchmal hilft auch die Zeit

Als der Eiserne Vorhang gefallen ist, hätten die Grünen doch gerne die Soldaten aus der Stadt gehabt. Das Motto damals: Man solle sich auf die Kasernen konzentrieren, die außerhalb von Städten liegen und die innerstädtischen – wie die in Donaueschingen – doch schließen. "Es braucht manchmal einen langen Atem", sagt Blaurock. Auch wenn es dann ein bisschen anders gekommen ist und die französischen Soldaten abgezogen sind. Doch nun hat Donaueschingen mit dem 15 Hektar großen Konversionsgebiet eine innerstädtische Fläche zur Entwicklung. Ein Wermutstropfen ist aber trotzdem dabei: "Wir konnten nicht verhindern, dass trotz dieser Entwicklungsfläche in den Ortsteilen fünf neue Baugebiete entwickelt wurden." Zwar hätten viele Parteien in ihren Programmen die Eindämmung des Flächenverbrauchs stehen, "aber wenn's darauf ankommt, sieht es anders aus".

Stadtbus und Verkehrskonzept

"Dazu stehen wir weiterhin", sagt Blaurock. Beim Stadtbus müsse allerdings an einem bezahlbaren Tarif gearbeitet werden und auch in Sachen Verkehrskonzept sieht der Grünen-Fraktionssprecher noch Handlungsbedarf. Denn es könne nicht sein, dass man jährlich 300 000 bis 400 000 Euro für den Stadtbus ausgebe und dann auch noch ein Parkhaus für drei Millionen Euro baue, in dem man kostenlos sein Auto abstellen kann. "Das beißt sich."

Über die Realschule muss noch einmal diskutiert werden

Auch bei der Realschule richtet sich Blaurocks Blick auf die Kosten, die aktuell auf 30 Millionen Euro veranschlagt sind. "Das Projekt ist noch nicht zu Ende gedacht", sagt der Fraktionssprecher. Da müsse sowohl konzeptionell, als auch finanziell noch einmal daran gearbeitet werden und ein "variierender Vorschlag" entwickelt werden.

Neue Kandidaten bringen neue Themen mit

Bereits vor der Nominierungsversammlung hatten die Grünen schon im thematischen Bereich mit ihren Kandidaten gearbeitet. Und so freut sich Blaurock, dass nicht nur Themen auf den Tisch kamen, mit denen sich der Gemeinderat beschäftigt, sondern dass auch neue Ansätze da wären. Beispielsweise die Klimapolitik, soziale Gerechtigkeit und ein Tempolimit auf der dann ausgebauten B 27. Einige Kandidaten engagieren sich auch sehr in der Flüchtlingshilfe.