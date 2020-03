von Anita Reichart

Der Fußballclub Wolterdingen blickt optimistisch in die Zukunft – und dies mit dem bewährten Führungsteam. Nach zweijähriger harter Arbeit ist das Konzept für die 100-Jahr-Fete vom 4. bis 6. Juli in trockenen Tüchern.

Wartens aufs Wunder

In sportlicher Hinsicht gilt beim FCW der Slogan „Erfolg ist ein Marathon und kein Sprint“, und dies sollten sich alle vor Augen halten, appelliert Vorsitzender Markus Langenbacher. Doch man könne schon stolz sein, was in den vergangenen Zeiten alles gestemmt wurde, fügte er an. Zum „kleinen Wunder von Wolterdingen„ ist es bis jetzt noch nicht gekommen. Aber man solle die Hoffnung nicht aufgeben.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung stellt sich der neue Trainer Massimo Guaglianone (links) vor. Der 47-jährige Schwenninger nimmt seine Arbeit zur Saison 2020/21 auf. Vorsitzender Markus Langenbacher hofft auf gute Zusammenarbeit.

Die erste Herrenmannschaft steht aktuell auf dem fünften Platz. Spielführer Kai Giesin appellierte an seine Mitspieler, respektvoll miteinander umzugehen, den Spaß am Sport nicht zu verlieren und fleißig ins Training zu kommen. Spielführer und Ortschaftsrat Jonas Hofmeier erklärte, dass die zweite Herrenmannschaft nicht aus lauter Ronaldos bestehe, sich aber doch Mühe gebe, den aktuell vierten Platz noch zu verbessern. Die Damen belegen einen guten dritten Platz und können sich in der neuen Saison über die Trainerverpflichtung von Fabian Matheo freuen. Beim aktuellen AH-Pokalturnier stehen die Wolterdinger mit Spielführer Marcel Dannecker im Halbfinale. Bei der Jugend schwächelt es derzeit, da quasi zwei Jahrgänge fehlen. 37 aktive und 52 gemeldete Spieler gibt es unter dem Dach des Vereins mit seinen um die 186 aktiven und 135 passiven Mitgliedern.

Kooperationen laufen

Jugendleiter Johannes Scherer setzt als Ziel, wieder eine eigene E-Jugend zu stellen. Er hofft, dass die Spieler in den Spielgemeinschaften nicht abwandern, sondern dem FCW treu bleiben. So will der Club alle Möglichkeiten nutzen, um Nachwuchs an das runde Leder zu bekommen. Hier setzt man auf Öffentlichkeitsarbeit und Werbung über soziale Medien. Die Kooperationen mit der Schule und dem Kindergarten laufen, doch wenn es eben wenige Kinder gebe, sei auch nicht viel zu gewinnen.

Geld für Kunstrasen fehlt

Über den Club im Gesamten haben sich 16 FCWler mit Hilfe eines Coach bei einer Klausurtagung Gedanken gemacht. Man habe versucht, die Stärken und Schwächen aufzuarbeiten. Stark sei die große Zahl von Zuschauern bei Heimspielen. Und auch finanztechnisch sei man gut aufgestellt. Doch das Sponsoring sei noch ausbaufähig. Trotz Zuschüssen und einigen Spenden fehle noch einiges an Geld, um den Kunstrasenplatz zu finanzieren. Zum einen soll dies über die Verteilung der Festschrift, an der Susanne Engesser, Rudi Boll, Norbert Held und Peter Walker ein Jahr gearbeitet haben, nun erreicht werden. Ein Teil des nötigen Geldes soll nach dem Motto „Viele schaffen mehr“ über das Crowdfunding-Kunstrasen-Projekt, eine Volksbank Aktion, zusammen kommen, wie der ehemalige FCW-Vorsitzende und Banker Günther Winterhalter erklärte.

Im Amt bestätigt

Die Einführung von Arbeitsstunden für die Mitglieder regte Ehrenvorsitzender Peter Walker an, da es immer viel zu tun gebe. Vize-Vorsitzender Christian Schulz, der vierte Vorsitzende Patrick Dankwart, Jugendleiter Johannes Scherer, die stellvertretende Kassiererin Sandra Steudtner, der Beauftragte Spielausschuss, Rui Machado sowie die Beisitzer Sport und Feste Julia Doser, Heike Langenbacher, Rita Schulz und Martin Engesser wurden in ihren Ämtern bestätigt.