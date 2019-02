Wer in den Sennhof läuft, der hört schon aus der Ferne, das hier Handwerker an der Arbeit sind. Es hämmert, klingt metallisch und das Geräusch einer elektrischen Säge schrillt durch die Luft. Dort entstehen in einer kleinen Halle die Wagen, die zum Fasnetsumzug des Frohsinns durch die Donaueschinger Straßen fahren werden.

Sieben Wochen, sieben Wagen

"Wir sind stolz darauf, das jedes Jahr zu stemmen", sagt Martin Wullich. Vor rund sieben Wochen haben die Wagenbauer mit ihrer Arbeit angefangen: "Sieben Wochen, sieben Wagen", sagt Wullich. Mit der Arbeit ist die Gruppe zufrieden, die sich aus verschiedenen Frohsinn-Mitgliedern zusammensetzt. Die sind handwerklich begabt oder haben eine entsprechende Ausbildung. Schließlich soll es Hand und Fuß haben, was in der Wagenbau-Werkstatt geschaffen wird. Drei Bauer und drei Maler beschäftigen sich ausgiebig mit der Arbeit, und zwar jeden Tag. Diese Jahr habe man durch die lange Fasnet auch mehr Zeit gehabt, sich auf die närrischen Tage vorzubereiten.

Alexander Bertsch 2018 als bewährtes OB Erik Pauly Double. | Bild: Roger Müller

Woher kommen die Ideen für den Wagenbau?

Einerseits liefern viele Vereine Vorschläge, was denn gemacht werden könnte, andererseits ist Martin Wullich selbst Quelle neuer Einfälle. Dazu braucht er lediglich etwas Ruhezeit in der Sauna: "Dort kommen mir die Ideen." Natürlich alles mit einem Bezug zum Donaueschinger Stadtgeschehen. Die große Politik hält keinen Einzug in die Themen der Wägen. Die besondere Schwierigkeit daran: Es muss eine Idee sein, die auch umgesetzt werden kann, die mit Teilnehmern belebt werden kann, die sich auf oder um den Wagen tummeln. Die Umsetzbarkeit ist wichtig. "Die Wagenbesetzung sollte dann natürlich auch zum Thema passen", erklärt Wullich.

Quasi schon die halbe Fasnet

Am meisten Spaß hat die Gruppe nicht bei der Ideenfindung oder dann, wenn die Wagen gelobt werden, sondern beim Entstehungsprozess: "Das Bauen macht einfach einen Riesenspaß. Wir haben eine tolle Kameradschaft", sagt Wullich. Gearbeitet wird gerade an einer hölzernen Lokomotive. "Für uns ist das hier quasi schon die halbe Fasnet. Wir sind mit viel Spaß dabei." Für Stress sei keinen Platz, niemand fühle sich dazu gezwungen. Das überträgt sich auch auf Besucher: Es wird gescherzt, die Stimmung ist locker. Günter Gut trifft in der Halle ein. Er sorgt seit etlichen Jahren dafür, dass auf den jeweiligen Wagen auch immer eine passende Besatzung mit dabei ist. "Ihr habt euch selbst übertroffen", lobt er, was 2019 entstanden ist. Und Unterstützer finden sich auch genug, wie etwa Malermeister Jürgen Merz aus Aufen, der ehrenamtlich die Seitenbanden für die Wagen beschriftet hat.

2018 wieder im Programm: Der aufwendige Storchenwagen der Narrenzunft Frohsinn, von dort gab's ordentlich Gutsle für die zahlreichen Umzugsbesucher. | Bild: Roger Müller

Sicherheit geht vor

Die zunehmenden Sicherheitsvorschriften wertet Wullich übrigens nicht als negativ: "Die Sicherheit ist berechtigt." In den vergangenen Jahren sei auch immer wieder etwas passiert. Und schließlich heiße es dann: Eigenverschulden. Der Fasnet tun auch die Auflagen keinen Abbruch. Das wird im Sennhof ganz besonders spürbar. Die Fasnet, sie findet eben immer einen Weg.