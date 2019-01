von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Seit dem 1. September arbeitet Caroline-Viktoria Lemke in der evangelischen Kirchengemeinde Donaueschingen. Seitdem ist die Gemeindediakonin bereits in vielen Arbeitsbereichen aktiv. Dazu zählen unter anderem der Religionsunterricht an der Grundschule in Allmendshofen und an der Erich-Kästner-Schule in Donaueschingen, ein ökumenischer Krabbelgottesdienst, im Kindergarten "Villa Sonnenschein" gestaltet sie derzeit mit der Handpuppe Theo ein religionspädagogisches Angebot, beim Konfirmandenunterricht wirkt sie mit und natürlich auch bei der diesjährigen Kinderweihnacht.

Offene Gruppe ab 11. Januar

Ganz neu startet Caro Lemke jetzt ein Angebot für Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren – und zwar am Freitag, 11. Januar: "Sei dabei!", heißt es ganz locker auf dem Einladungsfaltblatt. Dabei sein können die Jugendlichen immer freitags von 18 bis 19 Uhr im Jugendkreis im Evangelischen Gemeindehaus am Irmapark bei spannenden Aktionen, Spielen, Kochen und vieles mehr. Außerdem ist Zeit, über Dinge zu reden, die einem wichtig sind. "Eine offene Gruppe, in der gemeinsam gelebt werden kann", sagt Lemke.

Noch mehr Neues im Blick

Die 26-jährige Erlebnispädagogin Caro Lemke hat für das neue Jahr noch mehr Eingespieltes und Neues auf dem Schirm: die beliebte Kinder-Bibel-Woche mit dem engagierten Ehrenamtsteam, die Beteiligung am ökumenischen Jugendkreuzweg in Donaueschingen, eine Gruppenfahrt zum 37. Evangelischen Kirchentag vom 19. bis 23. Juni in Dortmund – und eben die neue Jugendgruppe "Sei dabei!".

In Donaueschingen gefällt es ihr "mega gut"

Und wie gefällt es ihr auf ihrer ersten Stelle nach dem Studium an der Evangelischen Hochschule in Freiburg jetzt in Donaueschingen? Strahlend und spontan antwortet sie: "Mega gut." Es mache ihr Freude, hier etwas aufzubauen, Ansprechpartnerin zu sein, junge Menschen zu begleiten und zu inspirieren. Dazu komme das tolle Team im Pfarramt. Und dann steigt sie in ihr kleines Auto und fährt zum Feierabend nach Liptingen, wo sie mit ihrem Partner und zwei Hauskatzen wohnt.