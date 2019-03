von Lutz Rademacher

Auf ein überaus erfolgreiches Jahr blickt der Tennisclub Blau-Weiss Donaueschingen zurück. Die Mitgliederzahl wuchs weiter von 433 auf 473, davon sind zwei Drittel Jugendliche. "Insgesamt boomt der Tennissport in Donaueschingen", bilanzierte der Vorsitzende Arno Göpfert.

In allen Schwerpunkten wurden man große Schritte gemacht

Es konnte eine große Summe an Verbindlichkeiten abgebaut werden, die durch die Sanierung des Clubhauses entstanden waren. Man habe gut und ordentlich gewirtschaftet. Die von Marvin Vogt und Tomas Zivnicek ins Leben gerufene Tennisschule "Samurai" behält ihren Hauptstützpunkt in Donaueschingen. Die Jugend wurde weiter gestärkt, in dem man sie früh in die aktiven Mannschaften einbinde. Diese neue Philosophie sei Grundlage für ein auch sportlich sehr erfolgreiches Jahr.

Mitglieder und OB von neuem Tennisheim begeistert

Vize-Chef Hansi Jäckle setzte noch einen drauf: "In unseren 70 Jahren waren wir sportlich noch nie so erfolgreich." Mit den Herren 1, den Damen 2, den Herren 30 II, den Herren 40 I, den Junioren U14 und der Juniorinnen U16 schafften gleich sechs Mannschaften den Aufstieg. Die Damen 1 wurden Vizemeister in der Oberliga, die Herren 30 I in der Badenliga. Insgesamt waren 23 Mannschaften am Start, davon elf im Nachwuchsbereich. Mitgliederwerbung sei nicht notwendig. "Die Leute kommen auf uns zu und wollen in Donaueschingen spielen", konstatiert Marvin Vogt, stellvertretender Vorsitzender Sport.

Das Vorstandsteam setzt seine Arbeit fort

Alle zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern für die kommenden zwei Jahre bestätigt. Dies sind Arno Göpfert (Vorsitzender), Nadine Keso (Schatzmeister), Matthias Vater (Sportwart), Tomas Zivnicek (Jugendwart), Jürgen Müller (Pressewart), Vanessa Lehmann (Breitensportwart) sowie die Beisitzer Michael Franz und Christine Teubert. Neu dazu kommt das Amt des stellvertretenden Sportwarts zur Unterstützung, das Daniel Burkhard übernimmt.

Diese Mitglieder halten dem Verein seit Langem die Treue

Für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde Richard Rottenecker geehrt. Seit 1993 fungiert er als Kassenprüfer. 25 Jahre im Verein sind Altbürgermeister Bernhard Kaiser sowie der langjährige Platzwart Herbert Steidler.

Vereinsgaststätte bleibt am Dienstag geschlossen

Eine lange kontroverse Diskussion gab es zum Antrag auf einen Ruhetag in der Vereinsgaststätte. Die Mehrheit stimmte schließlich für den Dienstag als Ruhetag temporär begrenzt für einen Sommer. Ersatzweise darf an diesem Tag auf der Terrasse selbst Mitgebrachtes konsumiert werden.