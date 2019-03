In der Theaterwelt sorgt derzeit eine Aufführung im amerikanischen New Jersey für Aufsehen. Dabei handelt es sich nicht etwa um eine Hochglanz-Produktion in großem Haus, mit professionellen Schauspielern und einem immens hohen Budget. Nein, vielmehr geht es um ein Schultheaterstück an einer Highschool. Die Gruppe hat dort nicht etwa Romeo und Julia, oder etwa Faust auf die Bühne gebracht, sondern eine Geschichte aus der Populär-Kultur.

Gezeigt wurde eine für die Bühne adaptierte Version des Science-Fiction-Klassikers "Alien", der 1979 in die Kinos kam. Samt Raumschiff, Astronauten und außerirdischer Bestie. Letztere mit einem liebevollen Kostüm sehr nah am filmischen Original gehalten. Der Entwurf stammte seinerzeit vom mittlerweile verstorbenen Künstler HR Giger, der dafür einen Oscar bekommen hatte.

Das scheint jetzt für die Welt der Schultheater-Aufführungen eine ganz neue Seite aufzublättern. Man stelle sich nur mal vor: Statt langweiliger Weihnachtswichtel, die den Wald für die Ankunft des Christkindes vorbereiten, könnte nun Godzilla über die Bühne der Schulaula stampfen. Wir sind schon gespannt darauf, was sich die Baaremer Schulen zukünftig alles einfallen lassen. Es muss ja nicht den Abschied von Shakespeare, Schiller und Co bedeuten. Der Riesenaffe King Kong wäre sicher auch mal froh über eine Bühnenfassung seiner Geschichte.