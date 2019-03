Die Theke beim Bäcker ist eine Versuchung. Ja, wirklich. Besonders, wenn die Anzahl der wartenden Leute noch etwas größer ist. Dann bleibt umso mehr Zeit, die Augen über die zahlreichen süß-köstlichen Verführungen wandern zu lassen: Zimtschnecken, Nussecken, Quarktaschen, Puddingstreusel. Herrlich, was für eine Auswahl bereitliegt.

Das ist tatsächlich ein deutsches Privileg. Natürlich gibt es andernorts ebenfalls leckere Süßspeisen, aber was hierzulande von den Bäckern alles geboten wird, gerade im Bereich der Brote, sucht seinesgleichen auf der Welt. Die Auswahl ist einzigartig.

Nicht verwunderlich, wenn also der ein oder andere, obwohl er eigentlich nur ein Brötchen kaufen wollte, dann doch zum Tortenstück greift. So kürzlich erst wieder beim abendlichen Einkauf erlebt. Ein Mann mittleren Alters streicht sich durch den Bart und bestellt "einen Wecken mit Kürbiskernen." Kurze Pause. Darf es sonst noch was sein? "Mmh, ja, ich nehme noch ein Stück Schwarzwälder Kirsch." Die Verkäuferin stutzt, zieht eine Augenbraue nach oben: "Sind sie denn schon 18." Stille. "Da ist Kirschwasser drin, die darf ich nicht einfach so rausgeben", wird erklärt. Die Situation klärt sich allerdings, das Stück darf erworben werden.

Eine Schachtel Zigaretten, eine Flasche Whisky und ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte haben offensichtlich mehr gemeinsam, als man zuerst annehmen sollte.