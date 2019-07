von Anita Reichart

Allen Unkenrufen zum Trotz: Die Wolterdinger Grundschule steht nicht vor der Schließung, und niemand hatte auch jemals die Absicht, dies zu tun. Das konnte man bei der Abschlussfeier von Ortsvorsteher Reinhard Müller erfahren. Ganz im Gegenteil. Der Schulbetrieb kann künftig wieder seinen normalen Lauf nehmen.

Den neun Entlasschülern wünscht Klassenlehrerin Regine Kanstinger alles Gute für den neuen Lebensweg. Bild: Anita Reichart

Für den bisherigen kommissarischen Schulleiter und Rektor der Donaueschinger Eichendorffschule, Wolfram Möllen, war es nun nach drei Jahren die letzte Feier in Wolterdingen. Sein Amt wird Regine Kanstinger übernehmen. Sie lehrt seit 2017 im Ort und hat seit letztem Herbst schon Schulleiteraufgaben übernommen. Mit Leonie Ketterer hat eine weitere Lehrkraft die Arbeit aufgenommen, und zum neuen Schuljahr wird mit Alexandra Faller und Sibylle Rehwald das Team komplettiert.

Die Dritt-und Viertklässler erfreuen mit einem Theaterstück. Bilder: Anita Reichart

Somit könne er nun mit gutem Gewissen das Amt übergeben, erklärt Möllen. Natürlich seien es keine einfachen Zeiten gewesen, geprägt von Ausfällen und Krankheiten. Doch dank Sarah Tritschler, Regine Kanstinger und Katharina Fesenmeyer sowie der guten Seele des Rathauses, Christa Fehrenbach, die ebenfalls als Sekretärin aufhört, habe man alles bewältigen können, fügte er an. Lehrerin Brunhilde Brendle wird sich in den Ruhestand verabschieden. Am Abend konnte sie leider nicht anwesend sein, da sie noch im Krankenhaus weilt.

„Ich bin froh, dass wir wieder eine eigenständige Schulleitung haben. Es ist ganz wichtig, eine Ansprechperson vor Ort zu haben, die zu Schulzeiten immer erreichbar ist“, betonte Ortsvorsteher Reinhard Müller,

Somit konnten alle Beteiligten, darunter auch die Hubertshofener Ortsvorsteherin Monika Winterhalder, die Abschlussfeier in aller Ruhe genießen. Es war eine optisch und akustisch schöne Feier für die neun Entlassschüler. Zur Einstimmung unterhielten die neun Kinder der Akkordeon-Musikwelt unter der Leitung von Axel Schlumberger. Neben einem Huttanz wurde von den Schülern das Theaterstück „Es muss ein Roboter her“ aufgeführt. Dank des guten Wetters konnte man vor der Festhalle noch einen kleinen Abschiedsimbiss nehmen. Am 13. September werden voraussichtlich elf Kinder eingeschult.