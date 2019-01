von Gabi Lendle

Donaueschingen – "Ton läuft – Kamera läuft": Diesen Satz haben acht Mädchen und ein Junge aus der Klasse 4 b der Erich-Kästner-Schule gleich mehrfach von Kameramann Rainer Jörger und seinem Assistenten Karl-Heinz Götz beim Drehort "Polizeistation" gehört. Dass just in dem Moment das Lampenfieber und die ohnehin schon tagelang anhaltende Aufgeregtheit bei den Kindern wachsen, ist verständlich. Dennoch: die kleinen Reporter von "Donaueschingen aktuell" haben ihren Dreh bei der Polizei mit Bravour gemeistert. Aus einem anstrengenden Vormittag mit vielen Einsätzen vor der Kamera und dem wuscheligen Mikrofon, das makaber "Tote Katze" genannt wird, entsteht nun in stundenlanger Arbeit von Zusammenschnitten ein Video, das mit vielen anderen zur Multimediashow "Donaueschinger Stadtgeschichten" beiträgt.

Ganz unterschiedliche Themen und Menschen aus Donaueschingen mit ihren Geschichten werden für den Beitrag vor die Kamera geholt. Und dennoch nehmen die 22 Grundschüler der Klasse 4 b eine besondere Rolle ein, denn sie sind in Gruppen als Reporter bei der Polizei, dem Ponyhof in Aasen und dem Zunftmuseum im Einsatz. Reichlich aufgeregt erscheinen die neun jungen Reporter morgens bei der Polizei, um an ihr Reporter-Werk zu gehen.

Ihr Sendebeitrag ist mit zwölf Minuten immerhin der längste, die anderen dauern höchstens sieben Minuten. Mit Unterstützung ihrer Klassenlehrerin Catharina Duschek haben sie sich im Vorfeld eigenständig verschiedene Themen und Fragen überlegt, die sie den Polizisten stellen wollen. Und die Auskunft geben sollen, wie die Arbeit der Polizei so läuft. Kameramann Rainer Jörger geht auf die Kinder ein und erklärt alles in Ruhe. Die zehnjährige Guiliana wird zur Kamera-Assistentin und schaut, ob alles richtig im Bild ist und keine störenden Objekte zu sehen sind. Ihre Mitschülerin Leandra hilft Karl-Heinz Götz bei der Tonaufnahme und darf die "Tote Katze" im richtigen Abstand halten.

"Wir sind die Reporter von Donaueschingen aktuell und wollen der Polizei ein paar Fragen stellen", spricht zu Beginn die zehnjährige Anjali laut und deutlich in das riesige Plüschmikrofon, das man aus dem Fernsehen kennt. Der Dreh hierzu findet vor der Tür der Polizeistation statt und wird zig-mal wiederholt, weil die Aufregung groß ist und auch noch jede Menge Nebengeräusche wie Autoverkehr oder eine tropfende Dachrinne stören. Doch der Journalist, Fotograf und Kameramann Rainer Jörger ist die Ruhe selbst und überaus geduldig, schließlich weiß er aus Erfahrung, dass nicht alles gleich auf Anhieb klappt.

Polizeihauptkommissar Clemens Schmeh, Polizeihauptmeisterin Sirin Müldür und Polizeiobermeisterin Milena Heller stehen tapfer den jungen Reportern Rede und Antwort. Die wollen unter anderem von ihnen wissen warum es die Polizei gibt, welche Waffen sie haben und wann man damit schießen darf, wie lange die Ausbildung dauert, warum die Uniform blau ist, was man alles können muss, um Polizist zu werden, und was in einem Polizeiauto so alles drin ist. Verraten werden die Antworten an dieser Stelle nicht, schließlich soll es ja bis zur Multimedia-Reportage am 13. April interessant und spannend bleiben.

Nach gut zwei Stunden haben die kleinen Reporter jedenfalls erkannt, wie anstrengend es ist, einen Film oder ein Video zu drehen. Die Besprechung der Fragen, die verschiedenen Drehorte vor der Tür, beim Polizeiauto, in der Zelle und im Besprechungsraum erforderten jede Menge Geduld und ständiges An- und Ausziehen, da es draußen bitterkalt ist. Dennoch war dieser aufregende Vormittag eine tolle Abwechslung zum Unterricht, und ganz sicher ist: Keiner der jungen Reporter wird dieses Erlebnis bei der Polizei je vergessen.