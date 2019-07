Donaueschingen vor 29 Minuten

Schüler des Technischen Gymnasiums bauen eine Schwebebahn in Miniatur

Laurin Wehrle, Jonas Zimmermann und Anthony Käfer sind Zwölftklässler am Technischen Gymnasium Donaueschingen. Beim Forschertag der Energiedienst-Holding in Rheinfelden stellten sie ein Modell vor, das die drei in einem Seminarkurs entwickelt haben.